Corona-Krise – Viermal mehr Anträge für Sozialhilfe Mit dem Lockdown steigt auch die Anzahl Leute, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Bei den Ämtern gingen zuletzt massiv mehr Anträge ein, wie eine neue ZHAW-Studie zeigt. Till Hirsekorn

Die Corona-Krise zwingt mehr Leute dazu, Sozialhilfe zu beziehen. Symbolbild: Johanna Bossart.

Nachdem der Bundesrat am 16. März 2020 die «ausserordentliche Lage» erklärt hatte, stieg die Zahl der Menschen, die Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe beantragten, abrupt an. Im Vergleich zur Vorperiode waren es im Durchschnitt viermal mehr. Dies geht aus einer ZHAW-Studie hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde und auf Umfragen von 169 Fachpersonen in verschiedenen Kantonen basiert, auch aus dem Kanton Zürich.

In städtischen Einzugsgebieten mit über 10’000 Einwohnern gingen durchschnittlich mehr als viermal mehr Anträge für Sozialhilfe ein, in Gemeinden waren es gar teils fünfmal mehr. Quelle: ZHAW

Bei der Hälfte der Sozialdienste meldeten sich zwischen Mitte März und Mitte April mindestens sechsmal so viele Menschen oder mehr, bei einzelnen Diensten waren es sogar 20-mal mehr. Die Zahlen zu den Neuanmeldungen in der Sozialhilfe beziehen sich auf die letzten beiden Wochen im März.

Mehr als 400 neue Anträge in Winterthur?

Bei der Befragung machten gemäss der ZHAW auch die Sozialen Dienste der Stadt Winterthur mit. Wie gross der Anstieg in den einzelnen Städten und Gemeinden ist, weist die Studie allerdings nicht explizit aus.

Nur so viel: In städtischen Ballungsräumen mit über 10'000 Einwohnern hat sich die Anzahl Anträge im Schnitt mehr als vervierfacht. Monatlich kamen in Winterthur in den letzten Jahren rund 100 bis 110 Anträge für Sozialhilfe hinzu. Die Nettoausgaben für Sozialhilfe beliefen sich 2018 auf 62,3 Millionen Franken pro Jahr.

Am stärksten betroffen von der Corona-Krise sind Arbeitnehmende im Stundenlohn oder mit prekären Teilzeitanstellungen sowie Selbstständigerwerbende. «Dazu gehören insbesondere die Personen, die sich bisher knapp über Wasser halten konnten, sogenannte Working Poor», sagt Stefan Eberitzsch, ZHAW-Dozent am Institut für Kindheit, Jugend und Familie und einer der Studienautoren. Ebenso könne man davon ausgehen, dass sich ausländische Personen trotz Notlage kaum meldeten: «Sie würden damit möglicherweise ihren Aufenthaltsstatus gefährden.»

Auch in Winterthur geht man davon aus, dass viele Leute keine Sozialhilfe beziehen, obwohl sie ein Anrecht darauf hätten, wie der «Landbote» kürzlich berichtete.