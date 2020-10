Quarantäne bis 29. Oktober – Vierter EHCW-Match verschoben Wie die Partien gegen Sierre, Ajoie und die Ticino Rockets kann auch das Heimspiel der Winterthurer gegen Langenthal nicht wie geplant stattfinden. Urs Kindhauser

Der EHC Winterthur spielt erst am 1. November wieder. Gegner in der Zielbau-Arena ist dann der EHC Kloten. Foto: Johanna Bossart

Zwei Corona-Fälle haben am Dienstag dazu geführt, dass die ganze Mannschaft des EHC Winterthur samt Betreuerstab vom kantonsärztlichen Dienst in Quarantäne geschickt worden ist. Geklärt ist mittlerweile die Frage, wie lange diese Quarantäne dauert respektive wann sie genau begonnen hat. Die Antwort: Die Spieler und Betreuer des Winterthurer Teams müssen vom 20. bis und mit 29. Oktober zuhause bleiben. Nach den Partien gegen Sierre und Ajoie von dieser Woche und dem Match in Biasca gegen die Ticino Rockets nächsten Dienstag muss deshalb auch das ursprünglich auf den Donnerstag, 29. Oktober, gegen Langenthal angesetzte Heimspiel verschoben werden.