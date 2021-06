Patrouille des Glaciers gerettet – Viola Amherd entmachtet Privatverein Die Walliser Bundesrätin rettet das legendäre Skitourenrennen «Patrouille des Glaciers» in ihrem Heimatkanton. Sie stellt die umstrittene Organisation auf neue Beine. Philippe Reichen aus Sion , Markus Häfliger UPDATE FOLGT

Die alle zwei Jahre stattfindende Patrouille des Glaciers gilt als härtestes Skitourennenrennen der Welt. Die Teilnehmer starten in Zermatt und kämpfen sich über 53 Kilometer Distanz und fast 4000 Höhenmeter bis ins Ziel nach Verbier. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Der wüste Streit um das härteste Skitourennenrennen der Welt scheint fürs Erste beendet. Eine gemeinnützige Stiftung wird künftig die Hauptverantwortung für die Durchführung der Patrouille des Glaciers tragen. Der Bund unterstützt die Stiftung und die Schweizer Armee wird weiterhin für die Organisation und Leitung des Rennens verantwortlich sein. Die Walliser Regierung wird voraussichtlich den Stiftungsrat ernennen.

Die grosse Recherche Abo Patrouille des Glaciers Wüster Streit ums Geld bedroht Schweizer Mythos Darauf haben sich die Oberwalliserin Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) und der Walliser Regierungsrat Frédéric Favre (FDP) in den letzten Wochen geeinigt. Am Montagvormittag haben sie ihre Pläne in einer gemeinsamen Medienkonferenz bekannt gegeben.

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton wurde vorerst bis 2028 und damit für vier Rennen fixiert (der Anlass findet alle zwei Jahre statt). Die nächste Ausgabe der Patrouille des Glaciers ist im April 2022 geplant, nachdem das Rennen 2020 wegen der Pandemie abgesagt werden musste.

Verein zahlte sich heimlich hohe Saläre aus

Damit entmachtet Verteidigungsministerin Amherd den umstrittenen «Verein zur Unterstützung, Verwaltung und Förderung der Patrouille des Glaciers», der bislang für lukrative Teilbereiche wie Marketing und Sponsorensuche verantwortlich gewesen war. Der Verein hat nur 14 Mitglieder, mehrheitlich Walliser Offiziere.

In den letzten Jahren hatte er ein beträchtliches Vermögen von über 2 Millionen Franken aufgebaut. Die Vorstandsmitglieder gerieten zuletzt immer stärker in die Kritik – dies nachdem bekannt geworden war, dass sie für ihre Vereinsarbeit hohe Saläre einstrichen, ohne die anderen Vereinsmitglieder darüber zu informieren. (Lesen Sie dazu die Recherche dieser Zeitung.) Die jährlichen Entschädigungen, die sich Vorstandsmitglieder auszahlten, erreichten zum Teil sechsstellige Summen, obwohl es sich bloss um Nebenämter handelte. Gleichzeitig wird die Patrouille des Glaciers vom Kanton Wallis mit Steuergeldern unterstützt.

Der Verein verliert jetzt nicht nur seine eigentliche Aufgabe, er wird auch einen Grossteil seines Vermögens in die neu geschaffene Stiftung einbringen. Zudem verzichtet er auf allfällige Rechte am Namen und der Marke Patrouille des Glaciers. Aufgaben des Privatvereins sollen künftig Dienstleister wie die Organisation Valais Wallis Promotion übernehmen, wobei die Zusammenarbeit in Dienstleistungsverträgen geregelt wird.

Der Bund und der Kanton Wallis sind zuversichtlich, mit den neuen Strukturen den 1943 gegründeten Militärsportanlass langfristig sichern zu können.

