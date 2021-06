Bundesrätlicher Support – Viola Amherd feuert die Nati in St. Petersburg an Die Sportministerin reist am Freitag ans Viertelfinalspiel gegen Spanien. Dies bestätigt ihr Departement. hä/jbu

Feuert die Parlamentarierinnen des FC Helvetia ebenso an wie die Schweizer Fussball-Nati: Sportministerin Viola Amherd. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein Viertelfinal mit Schweizer Beteiligung: Das haben die meisten Schweizer Fussballfans noch nicht erlebt. So weit schaffte es die Schweizer Nationalmannschaft letztmals an der Heim-WM 1954. Das historische Ereignis will sich auch Sportministerin Viola Amherd (Jahrgang 1962) nicht entgehen lassen.

Wenn das Team von Vladimir Petkovic am Freitag in St. Petersburg gegen Spanien aufläuft, kann es auf den Support der Walliserin zählen. Die Bundesrätin werde die Schweizer Nati im Viertelfinal am Freitagabend «persönlich unterstützen und den Match vor Ort in St. Petersburg verfolgen», bestätigt ein Departementssprecher auf Anfrage.

«Was für eine emotionale Achterbahnfahrt!» Viola Amherd, Bundesrätin

Amherd lässt sich nach dem Achtelfinal-Knüller gegen Frankreich mit den Worten zitieren: «Was für eine emotionale Achterbahnfahrt! Die Schweizer Nati hat eine eindrückliche Willensleistung gezeigt und damit einen historischen Erfolg errungen.» Sie wünsche sich, dass das Team gegen Spanien an die gezeigte Leistung anknüpfen könne. «Warum nicht noch eine weitere Überraschung?»

Dem Vernehmen nach hätte auch Bundespräsident Guy Parmelin (Jahrgang 1959) an dieser Europameisterschaft der Nati gern die Ehre erwiesen. Der volle Terminkalender des ehemaligen Sportministers liess einen Matchbesuch bisher jedoch nicht zu. Als Xhaka und Co. gegen Italien eine schmerzhafte Niederlage einfuhren, war der Bundespräsident in Genf gefragt: Gleichentags fand dort unter den Augen der Weltöffentlichkeit das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin statt.

Auch beim Achtelfinal gegen Frankreich konnte der SVP-Magistrat nicht mitjubeln. Parmelin befand sich am Montag und Dienstag in Potsdam, wo sich die Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Staaten trafen – und Inhalte wie die Forschungszusammenarbeit und den Klimawandel erörterten. (hä/jbu)

