Edgar Schuler Urs Jaudas (Fotos)

Im Rohbau: Das erste Serienfahrzeug des neuen Mörser 16 der Schweizer Armee. Foto: Urs Jaudas

Gehört die Schweizer Rüstungsfirma Mowag zu den Kriegsgewinnlern? Die Frage entlockt CEO Giuseppe Chillari nur ein müdes Lächeln. «Das vermuten viele – aber bis jetzt hat der Krieg in der Ukraine auf uns einzig und allein negative Auswirkungen», sagt Chillari. Er beantwortet die Fragen in der Mowag-Panzerfabrik in einem Industriegebiet bei Kreuzlingen TG.

Noch bevor er erklärt, warum das so ist, betont Chillari, dass er vom Kriegsausbruch genauso überrascht wurde wie die meisten und über das dadurch verursachte Leid genauso erschüttert ist. Konkret bedeutete die russische Invasion für Mowag laut dem Chef zunächst und vor allem, dass der Einkauf schwieriger und teurer wurde.

Schweizer Industrietradition in US-Hand Infos einblenden Die General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH (GDELS-Mowag) ist aus der traditionsreichen Schweizer Lastwagenfabrik Mowag im thurgauischen Kreuzlingen hervorgegangen. Das Unternehmen wurde 2003 von General Dynamics gekauft. Der US-amerikanische Rüstungskonzern führt Mowag als weitgehend selbstständiges Schweizer Unternehmen. Seit der Übernahme hat sich Mowag vom Bau ziviler Fahrzeuge verabschiedet und sich ganz auf Armeefahrzeuge spezialisiert. Das erfolgreichste Produkt ist der Radpanzer Piranha, von dem in unterschiedlichsten Ausführungen über 10’000 Stück ausgeliefert wurden. Dazu kommen das Patrouillenfahrzeug Eagle und der Militärlastwagen Duro. Kunden sind ausschliesslich Armeen und Sicherheitsorganisationen westlicher Demokratien, die meisten sind Nato-Länder. (ese)

Stahl, Motorenbestandteile, Elektronik – für alles, was Mowag für die Produktion benötigt, haben sich die Lieferschwierigkeiten multipliziert. Die Preise haben sich in vielen Fällen mehr als verdoppelt. «Dazu kommt, dass die Gas- und Energiepreise explodiert sind», sagt Chillari.

«In jedem Panzer stecken tausend Stunden Schweissarbeit»: Mowag-Chef Giuseppe Chillari. Foto: Urs Jaudas

Der Mowag-Chef führt der Produktionsstrasse entlang durch die erst drei Jahre alten, hochmodernen Fabrikhallen. Am Anfang stehen zentimeterdicke Platten aus gehärtetem Stahl. Sie werden entweder schon zugeschnitten angeliefert oder bei Mowag zugeschnitten. Dann werden die Platten miteinander verschweisst.

«In jedem Panzer stecken tausend Stunden Schweissarbeit», sagt Chillari. Die einfacheren Arbeiten erledigen Roboter. «Aber um den Spezialstahl zuverlässig zu verschweissen, braucht es viel Handarbeit erfahrener Spezialisten.» 50 der 800 Mowag-Angestellten sind Schlosser, die sich laufend firmenintern weiterbilden.



1 / 5 Überwiegend Handarbeit: Das Zusammenschweissen der gehärteten Stahlplatten erfordert viel Erfahrung. Foto: Urs Jaudas

Hundert Meter und zahllose Arbeitsschritte weiter in der Produktionsstrasse steht, bereits in grüner Tarnfarbe, der neue Artilleriepanzer der Schweizer Armee. Es ist das erste Exemplar der 32 bestellten Panzer. Es handelt sich um eine Sonderanfertigung des Piranha, des meistverkauften Mowag-Modells. Offizielle Bezeichnung: Mörser 16.

Der Schweizer Armee fehlt ein schnell bewegliches Geschütz, das auf kurze Distanz präzis eingesetzt werden kann.

Aber noch fehlt das Kernstück, der 12-Zentimeter-Mörser. Diese «Cobra»-Kanone wird demnächst von der bundeseigenen Waffenschmiede Ruag aus Thun angeliefert. Mowag hat den Panzer gemeinsam mit Ruag entwickelt und baut alle Komponenten zum fertigen Panzer zusammen. Der fertige Prototyp des Mörser 16 wurde Ende 2020 vom Bundesamt für Rüstung für weitere Tests übernommen.

Der Mörser 16 spielt in den Rüstungsplänen von Verteidigungsministerin Viola Amherd eine Hauptrolle. Dem Ständerat sagte sie in der Aufrüstungsdebatte: «Die erste Analyse aus dem Ukraine-Krieg bestätigt die Notwendigkeit dieser Beschaffung.» Der Armee fehlt momentan ein schnell bewegliches Geschütz, das auf kurze Distanz präzis eingesetzt werden kann.

«Knappe Mittel»

Noch mehr Exemplare des Mörser 16 zu kaufen, sei schon länger geplant gewesen, sagte Amherd. Aber «wegen der knappen Mittel» habe sie die Bestellung von 16 weiteren Mörsern bisher nicht auslösen können.

Das soll sich ändern, wenn im Herbst nach dem Ständerat auch der Nationalrat dem erhöhten Militärbudget zustimmt. Von den 300 zusätzlichen Millionen Franken sind 175 für den Mörser 16 vorgesehen.

Gegner der Militärbudget-Aufstockung argumentieren, das zusätzliche Geld lasse sich mangels beschaffungsreifer Projekte gar nicht vernünftig ausgeben. Der Mörser 16 ist Amherds Gegenbeispiel.

Der Mörser 16 kann erst 2024 der Truppe übergeben werden. Foto: Armasuisse

Aber kann Mowag angesichts von Zulieferschwierigkeiten, Preiserhöhungen und Rohstoffmangel überhaupt liefern? «Noch ist das überhaupt kein Problem», sagt Mowag-CEO Chillari. «Längerfristig besteht jedoch die Gefahr, dass wir gewisse Verträge nicht mehr einhalten können.»

Chillari betont, dass das Rüstungsgeschäft langfristig angelegt sei. «Klar werden jetzt überall die Wunschlisten der Armeen länger», sagt er. Aber vom Wunsch bis zur Auslieferung kann es dauern. «Ab der Ausschreibung rechnen wir mit mindestens fünf Jahren, bis unsere Panzer bei unseren Kunden zum Einsatz kommen.»

«Wir sind eben keine Autofabrik wie VW.» Giuseppe Chillari, Mowag-Chef

Der Mörser 16 ist ein gutes Beispiel dafür. Den Kauf der ersten Tranche hatte das Parlament 2016 beschlossen. Letztes Jahr hätten die ersten Fahrzeuge bei der Truppe ankommen sollen. Aber bei der Eigenentwicklung traten Schwierigkeiten auf. Die Probleme seien jetzt behoben, sagt Chillari und bestätigt Sprecher Kaj-Gunnar Sievert von Armasuisse, der Beschaffungsorganisation der Armee. Dennoch: Drei Jahre Verzögerung waren die Folge.

Nun steht fest, dass der Mörser erst 2024 der Truppe übergeben wird. «Wir sind eben keine Autofabrik wie VW», sagt Chillari. «Jeder Panzer wird bei uns individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden gebaut – und weitgehend von Hand.»

Mit Rüstung ist nicht das schnelle Geld zu verdienen. Das hat jetzt auch der Aktienmarkt eingesehen. Bei Kriegsausbruch schnellte der Kurs des Mowag-Mutterkonzerns General Dynamics in die Höhe. Unterdessen hat er sich wieder nahe dem Vorkriegsniveau eingependelt.

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Mehr Infos

