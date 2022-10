Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Visitenkarte in Bildform Was heute ein Selfie ist, war im vorletzten Jahrhundert die «Carte de Visite». Jährlich wurden 300 bis 400 Millionen der Fotografien verkauft. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Winterthurer Gymnasialverein, Gruppenbild aus dem Carte-de-Visite-Album von Theodor

Reinhart, um 1865. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Johann Linck / Bildarchiv.winterthur.ch

Was bis Anfang des 21. Jahrhunderts eine Aufnahme aus dem legendären Schwarz-Weiss-Fotoautomaten war und heute ein Selfie ist, war im vorletzten Jahrhundert die «Carte de Visite». Durch ein neues und weit rationelleres Verfahren als jenes der herkömmlichen Porträtfotografie und durch das kleine Format von circa 6 x 9 cm erlebte die Porträtfotografie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen starken Aufschwung.

Die kleinen Bilder waren erschwinglich für jedermann und erfreuten sich grosser Beliebtheit. Man sammelte die Bildchen von Familienmitgliedern, Freundinnen und Freunden und hob sie häufig in reich verzierten Alben auf. So tat es auch der Winterthurer Kaufmann Theodor Reinhart (1849-1919) mit den Aufnahmen seiner Freunde aus dem Winterthurer Gymnasialverein (heute Vitodurania).

Die jungen Herren, in Frack oder Anzug ins beste Licht gesetzt, wurden in einem Album mit geprägtem Ledereinband in eigens für das Carte-de-Visite-Format gefertigten Passepartouts fein säuberlich aufbewahrt, nicht nur als Einzelporträts, sondern auch in der Gruppe mit Fass und Trinkhorn. Auf der Rückseite der auf Karton aufgezogenen Bildchen hinterliessen Winterthurer Fotografen wie Johann Linck ihren Absender und empfahlen sich für Nachbestellungen.

Es ist davon auszugehen, dass auch in Winterthur unzählige solcher Bildchen über den Ladentisch gegangen sind. In England waren es in den 1860er-Jahren laut Wikipedia zwischen 300 und 400 Millionen jährlich!

