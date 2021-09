Die Teams der Swiss League – Visp und Olten wollen Kloten fordern Kloten ist der grosse Favorit in der Swiss League – wie letztes Jahr, als es mit dem Aufstieg nicht klappte. Olten und Visp möchten ebenfalls nach oben. Urs Kindhauser

Der «Königstransfer» der Swiss League: Jewgeni Schirjajew wechselte von Olten zu Visp. Foto: Urs Lindt/Freshfocus

Elf Teams, die fünf Mal gegeneinander spielen, ein direkter Aufsteiger, aber kein Absteiger. Das sind die Eckpunkte für die Swiss League, die am Donnerstag mit dem Spiel La Chaux-de-Fonds gegen Kloten beginnt. Es ist das vorerst letzte Mal, dass der Meister der zweithöchsten Spielklasse Zutritt zur National League erhält, ohne sich in der Ligaqualifikation bewähren zu müssen. Entsprechend gross ist der Druck auf die Aufstiegsaspiranten Kloten, Visp und Olten. Eine Übersicht über die Teams der Swiss League.

Wieder ein klarer Favorit

EHC Kloten (2020/21: 1. Qualifikation/Finalist). Wie letzte Saison hat Kloten das in der Breite qualitativ beste Kader, mit Jeff Tomlinson statt per Hanberg (zu Visp) einen ehemaligen Swiss-League-Meistertrainer und die Infrastruktur, die für die National League gedacht ist. Mit Sandro Zurkirchen wurde ein zweiter erfahrener Torhüter zu Dominic Nyffeler geholt. Wieder ist das Kader mit rund einem Dutzend Spielern über 30 sehr routiniert, was im letzten Playoff-Final gegen Ajoie unerwarteterweise aber kein Vorteil war. In der letzten Woche vor dem Saisonstart gabs noch personelle Umtriebe mit dem Transfer Dominic Forgets zu Olten, dem Zuzug Alexei Dostojnovs (32) von Langenthal und der Doping-bedingten Suspendierung von Jeffrey Füglister.