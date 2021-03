Frauen-Slalom in Are – Vlhova mit Riesen-Bock, Holdener schielt auf das Podest Petra Vlhova misslingt der 1. Lauf, während Mikaela Shiffrin am schnellsten ist. Wendy Holdener liegt auf dem 4. Zwischenrang. Philipp Rindlisbacher

Petra Vlhova gelingt der erste Lauf nicht nach Wunsch. Foto: Pontus Lundahl (Keystone)

Sie spüre den riesigen Druck auf ihren Schultern, meinte Petra Vlhova am Freitag, kurz nach ihrem vierten Slalom-Sieg des Winters. Aber sie habe gelernt, mit ihm umzugehen. Daran besteht kein Zweifel: In den finalen Wochen der Saison, in denen es um nichts geringeres geht als um den Sieg im Gesamtweltcup, trumpft die Slowakin gross auf: Zweite, Erste und nochmals Erste ist sie geworden in den letzten Rennen.

Beim zweiten Slalom in Are, dem WM-Ort von 2019, hat sie mit dem Druck offenbar doch Probleme. Vlhova passiert beim 5. Tor ein grosser Fehler. Sie kann sich retten, muss aber bis zur letzten Fahrerin mit Startnummer 51 um die Qualifikation für den zweiten Durchgang bangen. Schlussendlich schafft es Vlhova als 27. und mit 2,93 Sekunden Rückstand in den 2. Lauf. Am schnellsten in Durchgang 1 ist Mikaela Shiffrin. Sie führt 19 Hundertstel vor Katharina Liensberger aus Österreich, die als einzige mit der Amerikanerin mithalten kann.

Holdener mit Podestchancen

Wendy Holdener liegt als beste Schweizerin auf Platz 4 – 92 Hundertstel hinter Shiffrin und deren 24 hinter Lena Dürr aus Deutschland auf dem 3. Rang. Michelle Gisin ist mit 1,68 Sekunden Rückstand Achte.

Nicht am Start war Mélanie Meillard – die 22-jährige Neuenburgerin wurde in Mittelschweden positiv auf das Corona-Virus getestet. Meillard verspürt leichte Erkältungssymptome und befindet sich in Isolation. Noch am Freitag hatte sie es als 39. nicht in den zweiten Lauf geschafft. Bei allen anderen Mitglieder der Swiss-Ski-Delegation fiel der Test negativ aus. Der zweite Lauf startet um 13.45 Uhr.