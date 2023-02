Ausbruch der Vogelgrippe – Vögel bleiben noch länger eingesperrt, Bund verlängert Massnahmen Im November 2022 wurde in Seuzach die Vogelgrippe nachgewiesen. Die daraufhin schweizweit verhängten Massnahmen werden nun verlängert. Nicole Döbeli

Nach zwei bestätigten Fällen der Vogelgrippe mussten alle Vögel im Seuzacher Entenweiher getötet werden. Foto: Madeleine Schoder

Der erste Fall der Vogelgrippe in diesem Winter wurde Ende November in Seuzach nachgewiesen. Sämtliche Vögel im Entenweiher mussten daraufhin ihr Leben lassen. Nur für die eingesperrten Tiere in der Voliere bestand Hoffnung, für sie war das Risiko einer Ansteckung kleiner als bei den frei lebenden Vögeln.