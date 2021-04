Vogelnest im eigenen Garten – Vogel brütet ganz in der Nähe des Menschen – was tun? Frühling ist Eierzeit. Doch manchmal brüten Vögel so nahe bei uns Menschen, dass sie sich gestört fühlen und der Nachwuchs dadurch gefährdet ist. Markus Brupbacher

Ein kurzer Blick ins Amselnest mit den vier Eiern. Foto: Markus Brupbacher

Ob im mit Moos gepolsterten Nest, im Blumenbeet, in der Giesskanne oder unter einem Baum auf dem Rasen zwischen den Primeln: An Ostern wurden wieder Eier in den Gärten versteckt und gefunden.

Dort gibt es allerdings noch ganz andere Nester samt Eier – mehrere Vogelarten brüten aktuell. Und diese Eier sollten nicht aufgespürt, sondern dem Tierwohl zuliebe in Ruhe gelassen werden.

Laut protestierende Amsel

Doch was tun, wenn der Vogel ganz nahe beim menschlichen Treiben im Garten brütet? Zum Beispiel in einer Nische beim Rollladen am Fenster? Oder im dichten Efeu an der Wand des Gartenhäuschens, in dem Giesskanne, Schaufel und Hacke aufbewahrt sind? Öffnet man die Tür zum Häuschen, flieht die brütende Amsel laut protestierend. Oder wenn man Wasser aus der Regentonne holt. Und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sich der gestörte Vogel zurück zum Nest und seinem noch in Eierschalen gehüllten Nachwuchs getraut.