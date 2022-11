H5N1 in der Schweiz – Vogelgrippevirus bei Schwan im Tessin nachgewiesen Es ist der zweite Nachweis des Vogelgrippevirus H5N1 in der Schweiz seit Herbst.

Das Vogelgrippevirus wurde bei einem Schwan in der Region Locarno nachgewiesen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich (Keystone)

In der Region Locarno ist das Vogelgrippevirus H5N1 bei einem Schwan nachgewiesen worden. Dies teilte am Montag das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales mit. Damit ist das Vogelgrippevirus seit dem Herbst zum zweiten Mal in der Schweiz nachgewiesen worden.

SDA/sep

