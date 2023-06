Gemeinde Altikon – Vogelschützer lehnen Windräder wegen Rotmilanen ab Der Gemeinderat Altikon bezieht erstmals Stellung zum Windpotenzialgebiet des Kantons. Er betrachtet die Windanlagen kritisch, der Vogelschutzverein ist ganz dagegen. Jonas Gabrieli

Die Gemeinde Altikon ist von den Potenzialgebieten 11 im Nordwesten und 13 im Süden betroffen. Screenshot: Potenzialgebiete Windenergie Kanton Zürich

Von den Windkraftplänen des Kantons ist auch die Gemeinde Altikon betroffen. Zum einen im Schlattwald an der Grenze zu Thalheim an der Thur (Potenzialgebiet 11), zum anderen im Süden. Das dortige Gebiet 13 erstreckt sich über Rickenbach und Ellikon an der Thur bis auf Wiesendanger Gemeindegebiet.

Nun äussert sich der Altiker Gemeinderat im Mitteilungsblatt «Schlosspost» erstmals zum Vorhaben. Aus seiner Sicht ist eine Errichtung von Windkraftanlagen «in der diskutierten Grösse» von über 200 Metern Höhe nicht mit den Zielen des Landschaftsschutzes vereinbar. Das betreffe auch das an die Fläche 11 angrenzende Thurgauer Auenschutzgebiet Schaffäuli, nördlich der Thur.

Zudem dürfe das beliebte Naherholungsgebiet entlang der Thur nicht durch allfällige Sperrungen, etwa wegen Eisschlaggefahr, eingeschränkt werden. «Folge dessen muss ein Mindestabstand zu Spazier- und Radwegen eingehalten werden», fordert der Altiker Gemeinderat. Dasselbe gelte auch für den als Schulweg genutzten Radweg, der das Gebiet 13 durchkreuze.

Gemeinderat fordert faire Verteilung

Der Gemeinderat hat zusätzlich zu seiner Stellungnahme eine Rückmeldung des Natur- und Vogelschutzvereins Altikon an den Kanton eingereicht. Der Verein lehne die Windkraftanlagen ab, heisst es in der «Schlosspost». Dies, um die grossen lokalen Populationen von Rotmilanen zu schützen. «Auch mehrere grosse Winterschlafplätze liegen in unmittelbarer Nähe der Potenzialgebiete.» Zudem weise der Verein darauf hin, dass aufgrund der seltenen und windkraftsensiblen Vogelarten und Fledermäuse in den Schutzgebieten entlang der Thur ein erhöhter Mindestabstand einzuhalten sei.

Der Gemeinderat betont abschliessend: Es sei wichtig, die Last der Windenergienutzung nicht einfach in Randregionen abzuschieben, die über wenig politischen Einfluss verfügten. Vielmehr solle die Richtplanung so erfolgen, dass ertragsreiche Standorte berücksichtigt würden. «Wo eine hohe Wirtschaftlichkeit und ein grosser Beitrag zur Energieversorgung erwartet werden kann.» Der Gemeinderat Altikon unterstützt die Forderung nach einer finanziellen Abgeltung für Standortgemeinden von Windenergieanlagen.

