Gemeinde Wiesendangen – Volg in Gundetswil ist geschlossen Wegen sinkenden Umsatzes und hoher Investitionen ins Ladenlokal stellt die Landi Thula den Betrieb des einzigen Lebensmittelladens in Gundetswil ein. Jonas Gabrieli

Am vergangenen Samstag war der Volg im Wiesendanger Dorf Gundetswil zum letzten Mal geöffnet. «Die wirtschaftliche Situation des dortigen Volg war seit Jahren schwierig, und die Umsatzzahlen waren stark rückläufig», sagt Alice Brüschweiler, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Landi Thula, auf Anfrage. Nun seien «nicht vorhersehbare hohe Investitionen in das gesamte Ladenlokal» dazugekommen, «insbesondere in die Kühlanlagen sowie wegen weiterer technischer Mängel». Deshalb sei man schweren Herzens zum Entscheid gelangt, den Volg Gundetswil nicht mehr weiterzubetreiben. «Wir haben alle Möglichkeiten für einen Weiterbetrieb des Volg-Ladens geprüft», sagt Brüschweiler. Die Mitarbeitenden würden in der Genossenschaft Landi Thula weiterbeschäftigt. Für die Gundetswilerinnen und Gundetswiler sowie die Personen aus den umliegenden Weilern befindet sich der nächste Volg im thurgauischen Nachbardorf Islikon. (gab)

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.