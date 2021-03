Übernahme auf dem Schweizer Weinmarkt – Volg Weinkellereien pressen eine halbe Million Kilo Trauben mehr Die grösste Schweizer Weinproduzentin schluckt ein traditionsreiches Thurgauer Unternehmen. Die Produktion in Winterthur wird stark ausgebaut. David Herter

Die Volg Weinkellereien keltern aus den angelieferten Trauben rund hundert Ostschweizer Weine. Foto: PD

Zuhinterst im Niderfeld in Wülflingen stehen seit 2016 die Volg Kellereien. Diese gehören der Agrargenossenschaft Fenaco und verarbeiten in dem Industriegebäude Trauben von 300 Ostschweizer Winzern. Die Produktion in Winterthur erfolgt weitgehend automatisiert, von der Annahme der Trauben über das Pressen bis zum Abfüllen der Weine in Flaschen.

«Divino und Rutishauser ergänzen sich ideal.» Christian Consoni, Geschäftsführer der Divino AG und Mitglied der Geschäftsleitung der Fenaco

In den vergangenen Jahren lieferten die Winzer jeweils rund zwei Millionen Kilogramm Trauben ab. Ab dem kommenden Herbst wird es eine halbe Million Kilogramm mehr sein. Fenaco hat kürzlich mitgeteilt, dass sie die Thurgauer Weinkellerei Rutishauser und deren Produktion übernimmt. Die bisherige Eigentümerin, die französische Agrargenossenschaft Invivo, veräussert das Unternehmen per 1. April. Käufer ist die Fenaco-Tochter Divino AG, der die Volg Weinkellereien gehören.