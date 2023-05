Parlamentssitzung in Illnau-Effretikon – Volk entscheidet über Kindergarten Das Stadtparlament winkt den Erweiterungsbau des Chelleracher-Kindergartens zur Urne durch. Und gewährt Bisikon einen Dorfplatz. Matthias Müller Almut Berger

Genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr: Der Kindergarten Chelleracher in Illnau mit seinen markanten Pultdächern. Archivfoto: Beatrice Zogg

Immer mehr Kinder brauchen immer mehr Schulraum. Das zeigt sich auch bei den Kleinsten, den Kindergärtlern. Erst kürzlich hat die Stadt Illnau-Effretikon bekannt gegeben, dass sie in Illnau den stillgelegten Kindergarten Haldenrain reaktivieren wird. Am Donnerstagabend hat das Parlament nun nachgelegt und dem Stadtratsantrag zur Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Chelleracher – ebenfalls in Illnau – ohne Gegenstimmen zugestimmt.