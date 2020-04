Schulschliessungen Flaachtal – Volken schlägt sich auf die Seite von Dorf Drei der fünf Schulstandorte im Flaachtal sollen geschlossen werden. Aus der betroffenen Gemeinde Volken war bislang kein kritisches Wort zu hören. Markus Brupbacher

Im Vordergrund der Aufnahme ist ein Teil von Dorf zu sehen, im Mittelgrund das Nachbardorf Volken. Bild: Marc Dahinden





Die beiden Gemeindebehörden von Berg am Irchel und Dorf wehrten sich bislang am deutlichsten gegen die drohende Schliessung ihrer Schulhäuser. Die Behörde der Schulgemeinde Flaachtal will nebst den Schulstandorten in Berg und Dorf auch jenen in Volken schliessen.