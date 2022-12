Stadtrat Winterthur – Volksinitiative gegen Tempo 30 soll für ungültig erklärt werden Der Stadtrat beantragt dem Parlament, die Volksinitiative «Freie Fahrt für den Bus / Kein flächendeckendes Tempo 30» für ungültig zu erklären. Sie verstosse gegen übergeordnetes Recht. Jonas Keller UPDATE FOLGT

Eine Initiative fordert, dass auf Busstrecken Tempo 50 gelten soll. Foto: Marc Dahinden

1141 Unterschriften wurden diesen Frühsommer für eine Initiative der Mitte und der EDU eingereicht. Sie verlangt, dass auf Strassen mit Bus- oder Postautoverkehr Tempo 50 beibehalten wird. Nun hat der Stadtrat dem Parlament beantragt, die Volksinitiative «Freie Fahrt für den Bus / Kein flächendeckendes Tempo 30» für ungültig zu erklären. Das teilt die Stadt am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung mit.

Verstösse gegen Bundes- und Kantonsrecht

Zwar waren 1050 der gesammelten Unterschriften gültig. Doch die Initiative würde gemäss Prüfung des Stadtrats «bundesrechtliche Vorgaben» zu Verkehrsanpassungen und zum Vorgehen bei Lärmsanierungen verletzen. Durch die Initiative sei es nicht mehr möglich, solche Verkehrsanpassungen im Einzelfall zu prüfen und Lärmminderungen durch Temporeduktionen zu erreichen.

Zudem greife der Initiativtext gemäss Stadtrat in dessen Kompetenz ein, welche im kantonalen Recht geregelt sei. Die Initiative verstosse deshalb gegen übergeordnetes Recht.

