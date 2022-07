Wechsel bei Autohersteller – Volkswagen-Chef Diess tritt überraschend zurück Schon länger war Herbert Diess bei der Arbeitnehmervertretung angeeckt. Nun wird er den Wolfsburger Autobauer Ende August verlassen. Sein Nachfolger soll Porsche-Chef Blume werden.

Volkswagen CEO Herbert Diess hatte den Umbau zur E-Mobilität vorangetrieben, war zuletzt aber auch mit Problemen konfrontiert. (7. September 2021) Foto: Sven Hoppe (Keystone)

Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess verlässt überraschend den Wolfsburger Autohersteller Ende August. Sein Nachfolger werde der Chef der Sportwagen-Tochter Porsche AG, Oliver Blume, teilte VW am Freitagabend mit.



Blume soll sein bisheriges Amt parallel weiterführen. Er arbeitet derzeit an einem Börsengang der Porsche AG, der im Herbst vollzogen werden soll. Bei VW werde der 54 Jahre alte Blume künftig operativ von Finanzvorstand Arno Antlitz unterstützt, der künftig zusätzlich für das Tagesgeschäft verantwortlich zeichnen soll, heisst es in einer Pressemitteilung des Konzerns.



Der ehemalige BMW-Manager Diess führt VW seit April 2018. Auf das Ausscheiden habe sich der Aufsichtsrat mit dem 63-Jährigen einvernehmlich verständigt, teilt das Unternehmen mit. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch dankte Diess. Dieser habe «sowohl in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen als auch des Konzerns die Transformation des Unternehmens massgeblich vorangetrieben». Diess schob den Umbau von VW in der E-Mobilität massgeblich voran. Allerdings gab es zuletzt auch etliche Probleme, vor allem bei der stockenden und sich nochmals verteuernden Entwicklung eigener Software- und IT-Systeme.

Abo Interview mit Automanager Diess Er will mit VW Tesla überholen und spielt gerne den Superhelden Blume hatte bereits länger als möglicher Nachfolger von Diess gegolten. Sein Name war hinter den Kulissen mehrmals gefallen, als sich ein Konflikt zwischen dem VW-Chef und den mächtigen Arbeitnehmervertretern um mögliche neue Sparprogramme im vergangenen Jahr hochschaukelte. Bereits davor hatte es heftige Meinungsverschiedenheiten mit Teilen des Aufsichtsrats über die weitere Strategie und über einen möglichen drastischen Arbeitsplatzabbau beim grössten Autohersteller Europas gegeben.



Bei den Arbeitnehmervertretern stiess der überraschende Chefwechsel auf Zustimmung. Volkswagen müsse neben seiner technologischen Favoritenrolle auch der sozialen Vorbildrolle gerecht werden, erklärte IG-Metall-Chef und Volkswagen-Aufsichtsratsvize Jörg Hofmann. «Die heute getroffenen Entscheidungen erlauben es, das Tempo hochzuhalten und den herausgearbeiteten Vorsprung zu nutzen.» Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärte, Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit müssten gleichrangige Unternehmensziele bleiben. «Alle Kolleginnen und Kollegen müssen mitgenommen werden. Die heutigen Entscheidungen zahlen darauf ein.»

