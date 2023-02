Sie ist unheilbar krank – «Voll gelebt»: Was wir alle von dieser Basler Psychologin lernen können Michèle Bowley (56) hat am ganzen Körper Metastasen. Jetzt hat die Gesundheitspsychologin aus Basel ein Buch geschrieben. Hier sind ihre 6 Tipps für ein erfülltes Leben. Nina Jecker Dominik Pluess Fotos

Michèle Bowley, Psychologin mit terminalem Krebs, hat ein Buch geschrieben darüber, wie man das Leben geniessen kann. Foto: Dominik Plüss

Sie ist umgezogen, wann immer sie wollte. Hat sich getrennt, wenn es nicht mehr gut für sie war. Und immer wieder Neues angefangen, wie vor ein paar Jahren, als sie sich als digitale Nomadin in Thailand selbstständig machte. Die Psychologin Michèle Bowley (56) aus Basel, die an unheilbarem Krebs leidet, sagt von sich selber, dass sie zufrieden und bereit sei für den Tod, weil sie ihr Leben voll gelebt habe. Und sie erklärt, wie auch andere an diesen Punkt kommen können:

Hören Sie noch heute damit auf, sich nach anderen zu richten

Eltern wollen in der Regel das Beste für ihre Kinder. In vielen Fällen bedeutet das aber, dass sie die Kinder so formen möchten, dass sie in der Gesellschaft keinerlei Probleme bekommen. Viele Menschen haben deshalb verinnerlicht, dass es wichtiger ist, was andere von ihnen erwarten, als was sie selber möchten. Sie setzen Ideen und Wünsche nicht um, weil andere sie dumm oder unpassend finden könnten. Ich kann aber klar sagen: Wenn man, so wie ich, weiss, dass man nicht mehr lange zu leben hat, bereuen die meisten nicht das, was sie getan haben, sondern fast immer nur die Dinge, die sie eben nicht getan haben. Erfahrungen, die sie nicht gesammelt, Dummheiten, die sie nicht gemacht, und Risiken, die sie nicht eingegangen sind. Wenn jemand also spürt, was er oder sie möchte, soll die Person dieses Ziel auch verfolgen. Kündigen Sie den Job, der sie unglücklich macht. Ziehen Sie in die Stadt, von der Sie träumen.

Michèle Bowley als Buchautorin Infos einblenden Die Psychologin aus Basel hat sich ihr Leben lang immer wieder mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Kurz vor ihrer Krebsdiagnose im Sommer 2020 wagte sie mit dem Projekt «Psyche stärken» als Coach den Schritt in die Selbstständigkeit und lebte in Thailand als digitale Nomadin. Heute wohnt Bowley wieder in Basel, wo sie nach zwei Chemotherapien und Bestrahlungen palliativ betreut wird, aktuell mit einer Immuntherapie, um den Krebs möglichst lange unter Kontrolle zu halten. Während ihrer Krankheit hat sie das Buch ««Volle Pulle leben, lebe DEINS – JETZT» geschrieben, ein autobiografischer Ratgeber für alle Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen möchten: «Ich habe voll gelebt.» Infos zum Buch und zu den Lesungen (unter anderem in Basel) findet man unter www.psyche-staerken.ch

Schreiben Sie Ihre eigene Trauerrede

Unheilbar Kranke müssen natürlich nicht die Rede für ihre eigene Abdankung formulieren. Hier geht es im Gegenteil um ein Instrument für gesunde Menschen mitten im Leben. Sie sollten sich mal in Ruhe hinsetzen und die eigene Trauerrede aufschreiben. Es ist beeindruckend, wie sehr man dabei merkt, wie man eigentlich leben möchte. Ist das, was andere jetzt über einen sagen könnten an der Beerdigung, auch das, was man selber über sich hören möchte? Ich persönlich habe mehrere Male in meinem Leben eine Trauerrede für mich selber geschrieben, und es hat mir immer einen guten Hinweis darauf gegeben, ob ich in meinem Leben gerade etwas ändern möchte oder ob ich an einem Platz bin, der für mich stimmt.

Geben Sie Beziehungen viel Raum

Vor kurzem habe ich einen gesellschaftlichen Anlass für mich selber organisiert. Eingeladen waren alle, die ich auch an meiner Abdankungsfeier dabeihaben möchte. Aber wieso sollte ich damit warten, bis ich selber nicht mehr da bin? Es war ein wunderbarer Sonntagnachmittag, der mich glücklich gemacht hat. Am Ende unseres Lebens sind es die Beziehungen, die zählen. Kaum einer wird sich als Sterbender wünschen, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben, sondern die meisten bereuen dann, nicht mehr Zeit mit ihren Liebsten verbracht zu haben. Bei all den Ansprüchen, die das Leben an uns stellt, verschieben wir aber genau das so oft auf später. Und in der Zwischenzeit verpassen wir das Wichtigste.

Seien Sie dankbar

Es klingt total simpel, aber es funktioniert. Wer seinen Fokus immer wieder auf das Positive lenkt, lebt deutlich glücklicher. Ich schreibe jeden Abend ein Tagebuch, in dem ich notiere, wofür ich an diesem Tag dankbar bin. Und ja, auch mit Metastasen am ganzen Körper gibt es für mich noch viel Positives. Ich lebe ja noch, und erlebe selbstverständlich auch schöne Momente, viele sogar. Es ist dabei wichtig, nicht nur auf die grossen Erfolge zu fokussieren wie die Beförderung im Job, sondern mit viel Achtsamkeit für die kleinen Dinge durchs Leben zu gehen. Man kann dankbar sein für einen schönen Sonnenaufgang, das nette Lächeln einer Verkäuferin oder dass die Vögel am Morgen wieder zwitschern. Und wer an Schönes denkt, kann nicht gleichzeitig an Schlechtes denken.

Für ihr kleines Hündchen will Michèle Bowley unbedingt noch einen Platz finden, bevor sie stirbt. Foto: Dominik Plüss

Gewinnen Sie Distanz zu den eigenen Gedanken

Viele Menschen leiden unter Existenzängsten oder geraten ins Grübeln über eigene Schwächen, verpasste Chancen oder mögliche Katastrophen. In der Psychologie raten wir dazu, sich ein Stück weit von den eigenen Gedanken zu distanzieren. Was ich denke, ist nicht die Wahrheit, es ist nur ein Gedanke. Ich kann ihn zulassen, betrachten, aber dann einfach wieder vorbeiziehen lassen wie eine Wolke am Horizont. Sowieso möchte ich allen das Modell «RAIN» ans Herz legen. Es besteht aus den vier Schritten Erkennen, Zulassen, Erkunden, Nähren. Konkret bedeutet das, dass wir in schwierigen emotionalen Situationen hinschauen, was genau los ist, aber wir kämpfen nicht dagegen an. Dann sehen wir genauer hin: Weshalb fühle ich mich so, was macht mir genau Angst. Am Ende gilt es, herauszufinden, was einer Person hilft, wieder in den jetzigen Moment zu finden und die negativen Gedanken loszulassen. Das kann ein Spaziergang sein, ein schönes Treffen oder auch das Gespräch mit einer Therapeutin.

Schieben Sie Ihre Pläne nicht mehr auf – und atmen Sie dabei

Unsere Atmung ist nicht nur lebensnotwendig, sondern auch das simpelste Werkzeug, um Ängste loszulassen und im jetzigen Moment zu leben. Denn mehr haben wir nicht: Die Vergangenheit ist vorüber und die Zukunft für alle ungewiss. Natürlich habe ich unheilbaren Krebs und weiss nicht, ob ich im Mai noch werde Lesungen halten können. Aber auch all die Gesunden wissen nicht, ob sie morgen oder in fünf Jahren noch am Leben sind. Erst vor kurzem habe ich auf der Autobahn nach Bern einen Unfall gesehen, bei dem ein LKW in ein Auto geprallt ist. So schnell kann es gehen. Deshalb gilt: Nichts, was einem wichtig ist, auf später verschieben. «Später» ist viel zu oft «zu spät». Holen Sie sich selbst bei Bedarf mit ein paar tiefen Atemzügen immer wieder zurück ins Hier und Jetzt. Es funktioniert.

