Schon bei einer seiner ersten Amtshandlungen – irgendeine Unterschrift während eines Besuches in Nordirland – hat sich der neue britische König Charles III. laut Kritikern so danebenbenommen, wie es seiner Mutter in 96 Jahren nie passiert ist.

Als beim Unterschreiben in einem Gästebuch oder etwas Ähnlichem der Fülli kleckert, sagt Charles: «Oh Gott, ich hasse es!» Er steht auf, überreicht das Ding entnervt Camilla, die es ihrerseits einem Angestellten übergibt. Als Charles den Raum verlässt, murmelt er: «Every stinking time!», also etwa: Jedes verfluchte Mal.

War das Zeug eigentlich giftig?

Volle Solidarität mit dem König, kann man da nur sagen. Denn «Jedes verfluchte Mal!» – das haben doch viele von uns jeweils auch gesagt. Jedes verfluchte Mal, wenn in der Primarschule der Fülli – Marke Geha oder Pelikan – gekleckert und die Finger blau verfärbt hat. Jedes Mal, wenn im Etui die ganze Tinte ausgelaufen ist. Oder – der eigentliche Fülli-GAU – im Thek, wodurch alle Hefte so richtig fett blau verschmiert wurden und das Kirchengesangbuch, die Lesefibel, das Buch mit den Rechenaufgaben für die zweite Klasse gleich dazu.

Wieder keine Ersatzpatrone

Dann: Während des Diktats schreibt das Ding plötzlich nicht mehr, die im Fülli steckende Ersatzpatrone ist leer und auch sonst gerade keine vorhanden. Oder: Fülli liegt vertrocknend und ohne Deckel im Thek, weil der Deckel zu Hause neben der Playmobil-Garage geblieben ist. Oder: Kolleginnen und Kollegen, die diese Plastik-Fülli-Patrönchen zerbeissen (Kinder halt) und dann mit tinteverschmiertem Mund dasitzen.

War das Zeug eigentlich giftig? Im metaphorischen Sinne auf jeden Fall. Hoffentlich ist der Fülli als schulisches Schreib- bzw. Folterinstrument heute flächendeckend abgeschafft.

Ob König Charles unter ähnlichen Kindheitstraumata leidet? Aufgrund seiner Reaktion ist man geneigt zu sagen: wahrscheinlich schon. «King Charles verliert die Beherrschung wegen eines undichten Stifts», mäkelt die britische Zeitung «The Independent». Ganz im Gegenteil: Der König verdient Bewunderung, dass ihm kein englisches Wort herausgerutscht ist, das mit demselben Buchstaben anfängt wie Fülli.



