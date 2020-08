Kolumne Tribüne – Voller Körpereinsatz Als Teenager waren knappe Kleider für «Landbote»-Kolumnistin Franziska von Grünigen tabu, weil sie pummelig war. Nun, rund 30 Jahre später, sind voluminöse Hintern in knappen Hosen überall zu sehen. David Herter

Kolumnistin Franziska von Grünigen freut sich mit für jede Frau, die mit ihrem Körper im Einklang scheint. Foto: Pixabay

Dieser Sommer mag aus verschiedenen Gründen in die Geschichtsbücher eingehen. Für mich persönlich ist er der Sommer der voluminösen Füdli. Nie zuvor habe ich so viele davon gesehen wie in unseren diesjährigen Ferien zwischen lokaler Badi, Schweizer Seen und einheimischen Flüssen. Und nie haben sie mich so beglückt.

Aber ich muss etwas ausholen und lande dabei in meiner Jugend: Als pummeliger Teenager war eines für mich tabu: knappe Kleider. Das T-Shirt musste über den Po reichen. Die Oberschenkel mussten bedeckt sein. Kurze Hosen trug ich kaum. Von Röckli ganz zu schweigen. Es schien ein ungeschriebenes Gesetz, dass knapp, kurz und figurbetont nur jenen Menschen zusteht, die mit Idealmassen gesegnet sind.

«Mir gefällt diese Souveränität.» Franziska von Grünigen, Radiofrau, Audiobiografin und Winterthurerin

Also schwitzte ich, verhüllte mich und zupfte mir beim Aufstehen jeweils das lange Liibli über den Hosenboden. Die Badi erklärte ich zum Unort und Wasser zu meinem Feind – schliesslich hatte ich dort keine Möglichkeit, meinen Körper den Blicken zu entziehen. Und nun, rund 30 Jahre später, sind sie überall zu sehen: voluminöse Hintern in knappen Hosen. Manchmal sogar in Hotpants. Mit allem, was die Natur ihnen gegeben hat: Oberschenkel mit Dellen, Hüften mit Rölleli, Pobacken mit Pölsterli.

Meist sind es junge Frauen, die mit Stolz tragen, was sie haben. Die sich von Werbeplakaten und retouchierten Models nicht ausbremsen lassen in ihrer Lebensfreude. Die – zägg, da bini – tun, worauf sie Lust haben. Sie spielen auf der Wiese Frisbee, machen krachende Arschbomben in den See und liegen entspannt auf dem Badtüechli, ohne sich darin verdeckend einzuhüllen.

Mir gefällt diese Souveränität. Mir gefällt, wie diese jungen Frauen für sich einstehen und sich nicht verstecken. Und mir gefällt, dass sich dadurch mein Blick auf andere Frauen und mich selbst verändert: In der Badi habe ich nicht mehr diesen kritisch-prüfend-vergleichenden Blick darauf, wer sich nun mit wie viel Cellulite und wie viel Bauch in welche Badekleid-Form zwängt.

Ich freue mich für jede Frau, die mit ihrem Körper im Einklang scheint. Und ich sehe die Dellen auf ihren (und meinen) Oberschenkeln nicht mehr als Makel, sondern als Normalität. Mein Blick ist liebevoller geworden. Auf die Körper anderer Frauen und auf meinen eigenen. Das mag mit Altersgelassenheit zu tun haben, bestimmt aber auch mit den jungen Vorbildern, die mich mit meinen eigenen Glaubenssätzen konfrontieren.

Liebe junge üppige Frauen in knappen Hotpants, ich danke euch von Herzen für eure Selbstverständlichkeit. Ihr habt es geschafft, dass ich diesen Sommer im Badekleid mitten auf der vollen Badiwiese mit meinem kleinen Buben Fangis gemacht habe. Verfolgungsjagd mit vollem Körpereinsatz. Und die Blicke rundherum waren mir egal. Ein befreiendes Gefühl!