Baustellen in der Region - Vollsperrungen in Stammheim, Langwiesen und Kemptthal

Stammheim : Seit dem 10. Mai erneuert das Tiefbauamt die Kantonsstrasse in Stammheim. Wegen Belagsarbeiten müssen nun auf der Waltalinger-/Steinerstrasse zwei Abschnitte komplett für den Verkehr gesperrt werden: vom 12 Juli (Montag, 3 Uhr) bis 26. Juli (Montag, 5 Uhr) der Abschnitt «Säleten» bis zur SBB-Überführung Schübenbüel und vom 26. Juli (Montag, 5 Uhr) bis am 9. August (Montag, 5 Uhr) der Abschnitt von der SBB-Überführung bis zur Siedlung Oberbrunn. Die grossräumigen Umleitungen sind signalisiert. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Amtacker (Landi) ist vom 12. bis 26. Juli nur über Waltalingen möglich. Die Buslinie 823 und der Bahnersatz-Bus Thalheim-Altikon-Stein am Rhein werden während der Vollsperrung ebenfalls umgeleitet.

Langwiesen : Die Vorarbeiten auf der Hauptstrasse von Langwiesen beginnen laut der Mitteilung des kantonalen Tiefbauamtes am 12. Juli. Weil dann der Deckbelag im Trottoir zwischen der Vogelsangstrasse und der Otto’s-Filiale eingebaut wird, muss der Verkehr zeitweise durch den Verkehrsdienst geregelt werden. Ganz gesperrt wird die Strasse vom 19. Juli (Montag, 3 Uhr) bis am 9. August (Montag, 5 Uhr). Der Grund sind Belagsarbeiten. Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung signalisiert: Sie führt über Flurlingen, Uhwiesen, Benken, Trüllikon, Kreisel Dickihof, Unterschlatt und Neuparadies. Der Rad- und Gehweg kann während der Vollsperrung mit temporären Einschränkungen und über kleinere Umleitungen passiert werden.

Kemptthal: Das kantonale Tiefbauamt erneuert seit Anfang März die Verbindung zwischen Kemptthal und Ottikon. Für die abschliessenden Belagsarbeiten wird die Giessen-/Kyburgstrasse nun gesperrt: In einer ersten Etappe wird vom 19. Juli (Montag, 5 Uhr) bis am 2. August (Montag, 5 Uhr) der Abschnitt zwischen Kemptthal und dem Abzweiger Giessenstrasse in Ottikon nicht mehr befahrbar sein. Gleich im Anschluss, vom 2. August (Montag, 5 Uhr) bis am 9. August (Montag, 5 Uhr), bleibt dann der Abschnitt zwischen dem Abzweiger Giessenstrasse und dem Rebacherweg für den Verkehr komplett gesperrt.