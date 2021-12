Podcast aus Winterthur – Vom Ballonfahrer mit Höhenangst bis zum Spiderman ohne Superkräfte Wer sind diese Menschen, die Winterthur und die Region bewegen? Was treibt sie an? Und: Wie blicken sie auf die Stadt? Lernen Sie die Gäste des «Landbote»-Podcasts «Dialogplatz» näher kennen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Gespräche nachzuhören.

Die erste Gesprächspartnerin des «Landbote»-Podcasts: Recycling-Unternehmerin Judith Maag. Foto: Enzo Lopardo

Sie sind diesen Persönlichkeiten aus Winterthur und der Region wahrscheinlich schon einmal begegnet. Entweder persönlich an einem Anlass oder auf den Seiten des «Landboten» – online oder gedruckt. Seit August können Sie die Menschen, die über sich und ein aktuelles Thema sprechen, ganz unmittelbar im Gespräch erleben. Alle zwei Wochen publiziert der «Landbote» seither jeweils am Mittwoch Folgen des neuen Podcasts «Dialogplatz». Der Name des Audioformats ist Programm: Der «Dialogplatz» bietet Raum für hintergründige Gespräche.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Hören können Sie den «Dialogplatz» zum Beispiel auf der Website des «Landboten». Zur jeweils neuen Folge publizieren wir einen Artikel mit dem Gespräch. Auf den gängigen Streamingdiensten wie «Apple Podcasts» oder «Spotify» können Sie den «Dialogplatz» auch abonnieren.

Wann und wo Sie den «Dialogplatz» hören können Infos einblenden Der Podcast «Dialogplatz» erscheint alle zwei Wochen jeweils am Mittwoch auf der Website des «Landboten» und bei allen bekannten Streamingdiensten. Auf dem Smartphone hören Sie den «Dialogplatz» am besten über eine speziell auf Podcasts ausgerichtete Gratis-App. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren. Wenn Sie ein iPhone besitzen, sollte die App «Apple Podcasts» vorinstalliert sein – oder Sie können sie über den App-Store herunterladen. Suchen Sie in der App nach «Dialogplatz», klicken Sie auf das Icon und dann auf «Abonnieren». Auf Android und anderen Smartphones findet man den «Dialogplatz» über die kostenlose App «Google Podcasts». Zudem ist der «Dialogplatz» auch über den Streamingdienst Spotify verfügbar. Der Vorteil eines solchen kostenlosen Abonnements in einer dieser Apps: Die neusten Folgen werden automatisch zu Ihrer persönlichen Sammlung hinzugefügt. Zudem werden die aktuellen Episoden bereits heruntergeladen, sodass Sie sie sofort abspielen können. Wahlweise erhalten Sie auch eine Benachrichtigung.

Podcasts können Sie von unterwegs hören, beim Pendeln, Spazieren oder zum Beispiel beim Kochen. Auf den Bildschirm schauen erübrigt sich. In diesen neun «Dialogplatz»-Folgen, die bisher erschienen sind, lernen Sie nicht nur unsere Gäste kennen, sondern Sie hören auch die Stimmen von fünf «Landbote»-Redaktorinnen und -Redaktoren, die die Gespräche moderieren. Hier der Überblick:

Die Frau, die das Wertvolle im Abfall sieht (Folge 1)

Die 35-jährige Judith Maag ist Chefin von Maag Recycling. Sie leitet den gleichnamigen Familienbetrieb seit gut fünf Jahren. Der Urgrossvater der studierten Umweltwissenschaftlerin gründete den Betrieb 1942. Im Podcast erzählt Maag über spassige Arbeiten mit Kleinbaggern und was diese mit ihrem Werdegang zu tun haben. Sie blickt auf den Ansturm zurück, als die Leute aus der Region während der ersten Corona-Welle ihre Häuser entrümpelten. Zudem äussert sie sich ganz generell zu Abfall, insbesondere Einwegkunststoff, und offenbart, was sie von Plastikrecycling hält.

Der Ballonfahrer mit Höhenangst (Folge 2)

Roman Hugi ist Schweizer Meister im Heissluftballonfahren. Foto: PD

Der 37-jährige Turbenthaler Roman Hugi ist aktuell der beste Ballonfahrer der Schweiz. Doch worauf kommt es bei diesem Sport überhaupt an? Wie steuert man von A nach B, und wie reagiert man, wenn hoch über der Erde die Hülle reisst? Im «Landbote»-Podcast erzählt Hugi von den Herausforderungen dieses Wettstreits in luftiger Höhe, aber auch von seinen glücklichsten Momenten und den Gedanken, die ihm weit entfernt von seinem Alltag als Berufsbeistand und Familienvater kommen.

Der Stadtpolizist, der Verständnis hat für die Jugendlichen im Stadtgarten (Folge 3)

Stadtpolizist Thomas Egloff spricht über kriminelle Jugendliche. Foto: PD

Thomas Egloff ist Leiter von Ermittlungen und Prävention bei der Stadtpolizei Winterthur. Im Podcast spricht er über Jugendkriminalität. Sorgen bereitet der Stadtpolizei vor allem, dass Jugendliche immer häufiger in Gruppen tätlich werden und die Zunahme der Gewalt. «Die Taten werden brutaler, es wird auch noch zugeschlagen, wenn jemand am Boden liegt», sagt Egloff. Die meisten Straftaten im Bereich der Jugendkriminalität werden zudem von einigen wenigen Jugendlichen verübt. Diese seien aber nicht in einer Gang organisiert.

Die Gastronomin, die «hibbelige» Zeiten hinter sich hat (Folge 4)

Rahel Geiser ist Geschäftsleitungsmitglied der Altstadtcafés Kafisatz, Alltag und Riva. Foto: Marc Dahinden

Die Corona-Krise hat die Gastrobranche hart getroffen. Die 49-jährige Rahel Geiser, Geschäftsleitungsmitglied der Altstadtcafés Kafisatz, Alltag und Riva, schildert im «Landbote»-Podcast, wie nervös und «hibbelig» sie während des ersten Lockdown war. «Wir befanden uns im luftleeren Raum, und da war eine grosse Ungewissheit.» Der zweite Lockdown war für sie weniger schlimm: «Da wussten wir, dass wir niemanden entlassen müssen.» Zudem erzählt Rahel Geiser, weshalb sie vor 20 Jahren mit ihren Geschäftspartnern das Kafisatz eröffnete und selber vom Erfolg überrascht war.

Der Spiderman ohne Superkräfte (Folge 5)

Spidey ist seit über zwei Jahren kostümiert in Winterthur unterwegs. Foto: Marc Dahinden

Er ist 25 Jahre alt, doch viel mehr weiss man nicht über die Identität des Mannes, der hinter dem Spiderman von Winterthur steckt. Im Podcast erzählt Spidey zum Beispiel, dass er als Kind überhaupt nichts anfangen konnte mit Superhelden. Dinosaurier interessierten ihn mehr. Es war seine Freundin, die ihn für Spiderman begeistert hat. Für die Premiere des zweiten Spiderman-Films kaufte er 2019 sein erstes Kostüm. Weil dieses viel zu früh kam, zog er es bereits an der Frackwoche an. «Die Leute haben es total gefeiert.» Seither ist er immer wieder ins Kostüm gestiegen und teilt heute auf seinem Instagram-Kanal Bilder aus der Stadt, über 2000 Userinnen und User folgen ihm. «Mittlerweile stecke ich so tief drin, dass ich gar nicht aufhören kann.»

Die Radiofrau, die Stimmen sterbenskranker Eltern festhält (Folge 6)

Franziska von Grünigen erstellt Aufnahmen von Eltern, die bald sterben müssen, und hält so deren Stimmen für die Nachkommen fest. Foto: Madeleine Schoder

Wie hat die Stimme von Mami getönt? Was würde Papi jetzt sagen? Wenn Eltern jung sterben, bleiben kleine Kinder zurück. Irgendwann vergessen sie, wie die Stimme ihrer Mutter oder ihres Vaters geklungen hat. Dort setzt der Zürcher Verein Hörschatz an. Die in Winterthur wohnhafte Radiomoderatorin Franziska von Grünigen nimmt Audiobiografien auf mit Eltern, die wissen, dass sie bald sterben werden. Oder wie die 43-Jährige selbst sagt: «Wir geben den Eltern die Gelegenheit, ihre Stimme und ihr eigenes Leben festzuhalten.» Sie sollen ihren Kindern erzählen können, woher sie kommen, wer sie sind und was sie ausmacht. Sie können ihnen aber auch ganz persönliche Nachrichten mitgeben. Im Podcast erzählt sie, wie die Aufnahmen entstehen und wieso sie für die Betroffenen nicht nur anstrengend sind, sondern auch Freude machen.

Der FCW-Star, der schon immer nur kicken wollte (Folge 7)

Der FCW-Star Davide Callà im Podcast-Studio, noch vor der Entlassung des Trainers Ralf Loose. Foto: Marc Dahinden

Der 37-jährige Davide Callà ist seit diesem Sommer Assistenztrainer beim FC Winterthur. Seit kurzem ist er Interimstrainer, zusammen mit Dario Zuffi. Bald wird Alex Frei als Trainer starten. Im Podcast, der im November aufgezeichnet wurde, spricht Callà über seine Kindheit in Seen, seine Karriere und seinen Wechsel in den Trainerstab. Der FC Winterthur habe derzeit eine gute Mannschaft mit Qualität – dessen sei sich der Verein bewusst. «Es geht immer um Balance.» Bei zu viel Euphorie sei Callà deshalb manchmal der Spielverderber, bei zu viel Tristesse hingegen der Motivator. «Wir geniessen den Moment und hoffen, dass der Erfolgshunger dadurch noch mehr gesteigert wird.»

Der Unternehmer, der Freude hat, die Welt zu retten (Folge 8)

Unternehmer Christian «Chrigel» Hunziker ist grundsätzlich optimistisch – auch was den Klimawandel betrifft. Foto: Marc Dahinden

Der 66-jährige Christian Hunziker ist Verwaltungsratspräsident der Hunziker Partner AG und befasst sich beruflich seit fast 40 Jahren mit klimaneutralen Heizungen. Hunziker ist überzeugt, dass diese sich auch wirtschaftlich rechnen. Im Podcast erzählt er, wie er sich über das Ja zu den Klimavorlagen vom November freut. «Nachhaltigkeit» sei für ihn völlig normal und mache sogar Spass. «Hurra! Wir haben 20 Tonnen CO₂ eingespart!» So freudig sollte man an die Sache gehen, wenn man sich um das Klima kümmern will, ist Hunziker überzeugt. Das sei der bessere Ansatz, als über die Kosten zu klagen.

Die Theologin, die die Kirche «zum Haareraufen» findet (Folge 9)

Theologin Monika Schmid übt regelmässig Kritik an der katholischen Kirche. Foto: Enzo Lopardo

In der letzten Folge «Dialogplatz» von 2021 ist die Theologin Monika Schmid zu Gast. Sie ist Gemeindeleiterin der katholischen Kirche St. Martin in Illnau-Effretikon, Lindau und Brütten. «Es ist für mich die Erinnerung, dass wir von Grund auf geliebt sind», sagt sie über Weihnachten. Im Podcast erzählt sie, wie sie Weihnachten verbringt und wieso ihr am liebsten ist, wenn das Fest simpel gehalten wird. «Wenn die Erwartungen gross sind, ist der Unfrieden vorprogrammiert.» Dass so viele Menschen an den Festtagen allein sind, treibt ihr die Tränen in die Augen.

red/ea

Fehler gefunden?Jetzt melden.