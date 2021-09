Fussball: Granit Lekaj im FCW – Vom Cupsieger mit der U16 zum Captain des «Eins» Granit Lekaj ist als Nachfolger Davide Callàs der neue Captain des FC Winterthur. Für ihn ist damit «irgendwie ein Traum wahr geworden», wie er es sagt. Hansjörg Schifferli

Typ ruhiger Spielführer: Granit Lekaj, hier im Saison-Vorbereitungsspiel auf dem Reitplatz gegen YF Juventus Zürich noch ohne die Binde, ist der neue Captain des FC Winterthur. Foto: Urs Kindhauser

16 Jahre alt war Granit Lekaj, aus dem Kosovo eingewandert und mit den Eltern sesshaft geworden in Pfäffikon im Zürcher Oberland, als er im FC Winterthur Mitglied des auffallendsten Junioren-Jahrgangs der Vereinsgeschichte war, der «90er». Er qualifizierte sich für den Cupfinal der U16 mit Trainer Pascal Humbel, mit Luca Zuffi, Amir Abrashi, Patrick Schuler, Dennis Iapichino und, eben, Granit Lekaj. 3:1 gewann der FCW-Nachwuchs auf der Wettinger Altenburg gegen den FC Zürich mit dem Trainer Urs Meier und dem Jungstar Marco Schönbächler.

20 war Lekaj, als er im Herbst 2010 im FCW vom U21- zum «Eins»-Spieler wurde. 2:1 schlug die Mannschaft des Trainers Boro Kuzmanovic Lugano 2:1; Schuler und Zuffi gehörten auch schon zum Kader, Abrashi war im Sommer zu den Grasshoppers gegangen. Der Captain war Stefan Iten, im Tor stand Christian Leite.

Immer mal gegen den FCB

28 war Lekaj, sieben Challenge-League-Saisons in Wil und Schaffhausen hatte er hinter sich, zuletzt in Wil in der Rolle des Captains, als er im Sommer 2018 auf die Schützenwiese zurückkehrte. Mit ihm kamen der Trainer Ralf Loose, als neuer Captain und Leader der berühmte Davide Callà aus Basel. Ein Rückkehrer war auch Sead Hajrovic, der gemeinsam mit Lekaj das Duo im Abwehrzentrum geben sollte. Es kennzeichnet die drei Jahre seither, dass der FCW jedes Mal in guten Phasen sein – wie es im Jargon heisst – Potenzial erkennen liess, schliesslich aber hinter diesen Möglichkeiten zurückblieb. Immerhin, er spielte – mit den zwei 4. Plätzen in den ersten Jahren und Rang 2 bis zur Hälfte der dritten Saison – eine klar bessere Rolle als in den Jahren zuvor. Immer dabei war ein Cupmatch gegen den FCB: ein 0:1 in einem Achtelfinal im ersten Jahr, ein 1:6 in den Halbfinals im zweiten und, einsamer Höhepunkt, das 6:2 zu St. Jakob im vergangenen Februar.

«Mit 20 hätte ich jedenfalls nie gedacht, dass ich jetzt dastehe und Captain bin.» Granit Lekaj

Lekaj war stets Stammspieler, am liebsten natürlich als Innenverteidiger, manchmal aber als Aussenverteidiger oder, wie im Herbst 2020, gar als «Sechser». Beim Triumph in Basel führte er den FCW als Captain aufs Feld, Callà war verletzt. Am Saisonende trat Callà ab, den Übergang in die Zukunft sieht er seither als zweiter Assistenztrainer, der mit seiner positiv-extrovertierten Art zweifellos das Zeug hat, dem FCW auch in seiner neuen Rolle Impulse zu geben.

Und Granit Lekaj, mittlerweile 31, ist der neue Captain. Noch einer aus der Garde der «90er», denn vor ihm brachten es schon Luca Zuffi und Patrick Schuler zu dieser Ehre. Lekaj, der Kosovo-Schweizer aus dem Oberland, wohnhaft mittlerweile als Ehemann in Brüttisellen, sagt, er habe sich in Winterthur seit Junioren-Zeit daheim gefühlt. Als er vor drei Jahren wieder beim FCW unterschrieben habe, sei das wie das Gefühl der Heimkehr gewesen. Und jetzt, in seiner neuen Rolle, fühle er sich, «als sei irgendwie ein Traum wahr geworden. Mit 20 hätte ich jedenfalls nie gedacht, dass ich jetzt dastehe und Captain bin.»

«Nicht einer wie Callà»

Dass der Stellvertreter zum Nachfolger Davide Callàs wurde, überrascht keinen. Dass ein anderer Typ die Rolle übernimmt, ist auch klar. Er habe, sagt Granit Lekaj, auch dem «Trainer gesagt, dass ich nicht einer bin wie Callà.» Er ist vom Zuschnitt des ruhigen Spielführers, und er sagt: «Ich will mich auf dem Platz als Leader zeigen und dort mit meiner Aggressivität vorangehen.» Es sei, gerade mit der Erfahrung aus den vergangenen Jahren, «wichtig, in möglichst jedem Spiel gut zu spielen.» Nur so liessen sich die Erwartungen, endlich mal, wie beizufügen wäre, erfüllen.

Der neue und der alte Captain: Granit Lekaj (links) und sein Vorgänger Davide Calla im Dezember 2020 gegen Chiasso auf dem Rasen der Schützenwiese. Foto: Heinz Diener

Warum dem FCW in den vergangenen Jahren immer wieder Schwächephasen widerfahren seien oder er, wie im vergangenen Frühjahr, gar abstürzte – «das weiss ich einfach nicht», merkt Lekaj dazu an. Und wiederholt: «Für mich ist einfach wichtig, dass in jedem Spiel eine gute Leistung abgerufen wird.» Es dürfe einfach keine Ausreden geben wie den heimischen Platz oder den Kunstrasen da und dort. Wenn für ihn als Captain die Aufgabe abfalle, die Interessen der Mannschaft zu vertreten, «bin ich der Erste, der zum Sportchef oder dem Trainer geht, beispielsweise, um einen Wunsch vorzubringen.» Er hat in seiner Karriere ja schon einige Trainer erlebt, bis hin zu Murat Yakin, neuerdings Nationalcoach. In Schaffhausen hat Lekaj unter «Muri» gespielt. Als «taktisch top» ist der Trainer dem Spieler Lekaj aufgefallen. Und: «Wenn man gut ist, hat man es gut mit ihm. Sonst …»

Der Glaube an die Super League

Granit Lekajs Vertrag in Winterthur läuft noch bis Ende Saison, Natürlich, sagt er, «hoffe ich schon, mit dem FCW noch aufzusteigen.» Dann würde aus dem einstigen Junior nicht nur ein Challenge-League-Stammspieler und Captain des FCW, sondern eben gar ein Super-League-Fussballer. Nach den ersten zwei Jahren in Wil, «als ich konstant gut spielte», habe er schon an eine Zukunft in der Super League geglaubt. Es wurde nichts daraus. Stattdessen hat es Lekaj seit seinem Debüt in vor elf Jahren auf knapp 310 Spiele in der Challenge League gebracht. Nur Mustafa Sejmenovic habe öfter in der Liga gespielt, bemerkt Lekaj. Auch der ist Innenverteidiger, mittlerweile 35 Jahre alt und im Sommer nach dem Aufstieg mit Yverdon zu Portalban-Gletterens in die 2. Liga inter gleichsam zurückgetreten.

Daran denkt Lekaj noch nicht. Allerdings bereitet er sich in einer Schule für Betriebswirtschaft auf die Zeit nach dem Fussball vor. Bedeutsam ist ansonsten natürlich die Familie, die Geschwister mit ihren Kindern; in jedem Jahr soll es auch einen Besuch in Pristina geben. Ein «Fernsehfussballer» sei er nicht. Natürlich schaue er rein, wenn die Schweiz spiele; er verfolge auch, wer für Kosovo antrete. Aber eigentlich schaue er dann, wenn es einen «geilen Match, etwa in der Champions League» gebe. Was für einen «Captain Granit» auch eine Rolle spielt, ist die Corona-Frage: Für den FCW-Granit folgt der Übergang von genesen zu geimpft.

Voller Einsatz mit dem Kopf voran: Granit Lekaj im Duell mit Louis Mafouta von Neuchâtel Xamax im Heimspiel im April. Foto: Heinz Diener

