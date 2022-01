Eishockey: Kloten-Eigengewächs – Vom EHC-Knirps zum Profi gereift In Kloten machte Kevin Lindemann die ersten Schritte auf Eis. Nun ist der 19-jährige Stürmer zurück und will sich in seinem Stammclub entfalten – wie einst schon sein Vater. Dominic Duss

Lanciert in Kloten seine Profi-Karriere: Kevin Lindemann (am Puck) schlägt denselben Weg ein wie sein Vater vor 25 Jahren. Foto: Robert Pfiffner

Die Verpflichtung von Kevin Lindemann weckt bei vielen Kloten-Fans Erinnerungen an vergangene Zeiten, als der Club nach der Jahrtausendwende unter dem Namen Kloten Flyers zwischen Höhen und Tiefen segelte und schliesslich 2009 am fünften Meistertitel vorbeischrammte. Sein Vater hat diese Ära wesentlich mitgeprägt. Alle kannten sie Sven Lindemann, bis heute ist sein Name allen im Schweizer Eishockey ein Begriff.

13 Jahre spielte der Flügel in Kloten, erzielte 350 Skorerpunkte (148 Tore) für die Flieger. 2010 wechselte er nach Zug und später zu den SCL Tigers, ehe Lindemann seine Karriere nach 1045 NLA-Partien am Obersee beendete. 1997 nahm Sven Lindemanns Laufbahn mit dem NLA-Debüt in Kloten ihren Anfang.