1:7 des EHCW in Visp – Vom Ende der schwarzen Serie weit entfernt Der EHC Winterthur begeht in Visp viel zu viele Fehler, um seine Negativserie von nun 15 Niederlagen zu beenden. Das 1:7 widerspiegelt die Stärkeverhältnisse korrekt. red

Offensiv stark, defensiv weniger: Sam Coatta (Mitte). Foto: Alberto Cortes

Mehr als anderthalb Monate ist es her, dass der EHCW letztmals einen Match gewonnen hat. Ein 3:2 nach Penaltyschiessen in … Visp war es am 15. November. Am 3. Januar, im ersten Match des neuen Jahres, gab es gegen denselben Gegner eine deftige 1:7-Klatsche, was zeigt: Die Entwicklung der letzten Wochen ist ganz und gar nicht gut. Gewiss, das Winterthurer Team ist ersatzgeschwächt. Alleine im Vergleich zum letzten Match des alten Jahres in Sierre fehlten mit Gaëtan Jobin und Theo Beglieri zwei weitere Spieler angeschlagen. Diese Saison möglicherweise gar nicht mehr zurückkehren wird Verteidiger Mick Schüpbach.