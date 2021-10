Flüchtling in Winterthur – Vom Flüchtling zum Garagisten – eine Erfolgsgeschichte Mit 19 Jahren flüchtete der Kurde Aref Glinos aus Syrien in die Schweiz. Jetzt hat er sich als Garagist selbstständig gemacht. Möglich war dies mit viel Arbeit und dank der Liebe. Patrick Gut

Als 19-Jähriger ist der Kurde Aref Glinos aus Syrien geflüchtet. Vor zwei Monaten hat sich der inzwischen 28-Jährige als Garagist in Winterthur Grüze selbstständig gemacht. Foto: Marc Dahinden

Die Geschichte des 28-jährigen Aref Glinos handelt vom Krieg, vom unbedingten Willen zu arbeiten und von der Liebe.

Der Bürgerkrieg in Syrien hat dazu geführt, dass der Kurde 2012 als 19-Jähriger über Nacht aus einem Dorf in der Nähe von Aleppo floh. In diesem Alter werden die jungen Männer für den Armeedienst eingezogen, wo sie zwei Jahre bleiben müssen. «Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich als Angehöriger der Armee von Assad nicht gegen Soldaten aus dem Ausland kämpfen werde, sondern vielleicht auf Nachbarn, Freunde und Verwandte schiessen muss», sagt Glinos. Gleichzeitig gelte in Syrien aber nicht als richtiger Mann, wer keinen Militärdienst leiste. Aus diesem Dilemma sah er die Flucht als einzigen Ausweg.