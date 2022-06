Gedanken zum Feiertag – Vom Göttlichen bewohnt Der Winterthurer Pfarrer Stefan Staubli über das menschliche Bedürfnis nach Sinn und Transzendenz in Zeiten von Materialismus und Prestigedenken. Stefan Staubli

Meist suchen wir das Leben draussen: in der Aussenwelt, in Arbeit und Beziehungen. Wir gehen an die frische Luft, machen Reisen, suchen Abwechslung, lesen vielleicht Zeitungen und Bücher oder beschaffen uns auf digitalem Weg die News. Gut, gemäss der maslowschen Bedürfnispyramide hat der Mensch noch ein Bedürfnis nach Sinn und Transzendenz – aber das macht nur die schmale Spitze über den viel breiteren und grundlegenderen Bedürfnisschichten darunter aus. Nice to have, doch zuerst kommt der eigene Bauch, das Portemonnaie, der Lebensunterhalt mit allem, was wir dazuzählen.

Was darf der Ausstieg aus Konsum und Hamsterrad kosten? Foto: Fotolia

Irgendwann mag uns aufgehen, dass es so etwas wie eine Innenwelt gibt, die uns offensteht und viel Schönes bereithielte. (Wieso rede ich jetzt plötzlich in der Möglichkeitsform?) Und vielleicht stossen wir auf den Satz von Saint-Exupéry, viel zitiert an Hochzeiten: «Man sieht nur mit dem Herzen gut.» Ja, Verliebtheit gehört noch zu den wenigen Einfallstoren für die Einsicht, dass sich das Leben nicht nur im Äusseren abspielt. Aber wer hat schon Zeit, sich eingehender damit zu befassen – ausser den Verliebten? Also lassen wir es und wenden wir uns wieder den elementaren Dingen des Lebens zu wie Arbeiten, Geld verdienen und Konsumieren, Freizeit gestalten und Vermögen verwalten. Zwar stossen wir damit langsam an unsere Grenzen. Es fehlt nicht an äusseren (und inneren) Signalen, dass wir über unsere Verhältnisse leben und den kommenden Generationen eine geplünderte, kaputte Erde hinterlassen. Aber wer soll den ersten Schritt machen, und was darf er kosten, der Ausstieg aus dem selbstmörderischen Konsum- und Hamsterrad?

Im Gespräch zwischen dem Soziologen Harald Welzer und dem Kirchenhistoriker Andreas Holzem fällt der Begriff der Endlichkeitsverweigerung, der das Leben in den modernen Industriegesellschaften prägt. Wörtlich: «Endlichkeitsprobleme kann man nur lösen, indem man mit bestimmten Dingen aufhört. Aufhören ist aber keine moderne Strategie. Wir kennen nur das Optimieren. Die Idee des guten Lebens wird mit wirtschaftlichem Wachstum und dessen persönlichem Nutzen gleichgesetzt. Wir richten unsere gesellschaftlichen Prozesse darauf aus, dass individuelle Menschen mehr Individuelles tun können als vorher, und zwar unabhängig davon, ob sie dabei glücklicher werden. Wir verweigern die Wahrnehmung, wie viel Unglück diese Form von Endlichkeitsverweigerung produziert.»

Das Recht, ein anderer zu werden

Was können wir da machen, wie kommen wir weiter? Ich möchte eine pfingstliche Idee einbringen: Heben wir das Geist-Embargo auf. Nehmen wir wahr, dass wir nicht nur als begrenzte Menschen in einer begrenzten Welt leben, sondern zugleich ans Göttliche, ans Unbegrenzte grenzen, ja sogar vom Göttlichen bewohnt sind. Das Leben spielt sich nicht nur draussen ab. Neben einem (geschlossenen) Blutkreislauf besteht in uns ein (offener) geistiger Spielraum, der uns befähigt, Mensch zu sein und Mensch zu bleiben, selbst in unmenschlichen Zeiten.

Oder wie es die evangelische Theologin Dorothee Sölle formulierte: «Jeder hat das Recht (und die Fähigkeit), ein anderer zu werden.» Und ich möchte ergänzen: «Jede und jeder hat die Pflicht, an einer anderen, gerechteren Welt mitzubauen.» Allerdings gefallen mir die Begriffe Recht und Pflicht nicht sonderlich. Sie klingen schon sehr moralisch-juristisch und zu wenig religiös-spirituell. Das aber feiern wir mit Pfingsten: Inmitten aller Endlichkeit sind wir Trägerinnen und Träger des Unendlichen, des Geistes.

