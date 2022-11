Kurzfilmtage Winterthur – Vom Horrorthriller bis zum mystischen Trip Welche Filme sich am Samstag lohnen. Und warum sich das Kurzfilmfestival aus der Altstadt verabschiedet hat. Helmut Dworschak

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur sind von der Altstadt ins Sulzerareal Stadtmitte gezogen. Neues Zentrum ist der Musikclub Kraftfeld am Lagerplatz. Ein Verlust, finden manche. Im stattlichen Casinotheater habe man sich unter einem Dach Filme ansehen und in der Bar Leute treffen können. Ein Gewinn, findet das Festival selbst. «Nun ist alles näher zusammen und in fünf Minuten Distanz vom Bahnhof erreichbar», sagt Mediensprecherin Philine Erni. Als Treffpunkt für Gespräche dient nun das Museum Schaffen.