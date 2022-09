Neuling Ardon Jashari – Vom Kinderzimmer direkt ins Nationalteam Noch vor einem Jahr spielte der 20-Jährige im Nachwuchs Luzerns, jetzt ist er Captain. Den steilen Aufstieg hat er seiner Persönlichkeit zu verdanken, die an Granit Xhaka erinnert. Dominic Wuillemin

Ardon Jashari am Montag bei der Ankunft im Teamhotel in Bad Ragaz. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Anruf von Nationaltrainer Murat Yakin am Sonntagabend ist ein Schock. So erzählt das Ardon Jashari am Montag, nachdem die Mutter ihn ins Schweizer Camp nach Bad Ragaz gefahren hat. Er schwärmt vom ersten Treffen mit Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, zu denen er seit langem aufschaue, wie der 20-Jährige sagt, der für den verletzten Noah Okafor nachnominiert wurde.