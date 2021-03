Kolumne Lomo – Vom Nicht-Fischer und seinem Haus Unser Kolumnist macht sich Gedanken über Märchen, Häuser, Staubsauger und Übergangslösungen, die zum Normalzustand werden. Johannes Binotto

Der Staubsauger von Lomo sollte eigentlich längst ersetzt werden, doch hat er sich so an die vergilbten Kleberli gewöhnt. Symbolbild: Valérie Chételat

Im Märchen vom Fischer und seiner Frau fängt besagter Fischer einen als Butt verzauberten Prinzen, der Wünsche erfüllen kann. Die Gattin des Fischers wünscht sich zuerst statt einer provisorischen Hütte ein richtiges Häuschen und dann statt eines Häuschens ein Schloss und so weiter – so lange, bis der Wunderfisch die Nase voll hat.

Diese Fabel über die Gefahren von Gier und Masslosigkeit ist bestens bekannt. Indes frage ich mich, warum es das Gegenstück zu diesem Märchen nicht auch gibt. Denn auch mit solch einem Märchen liesse sich das Verhalten mancher Zeitgenossen schön vor Augen führen.

In der Quartierstrasse bei meinen Eltern zum Beispiel, da hat es ein Haus, das sich im Rohbau befindet, seit ich denken kann. Immer, wenn ich dran vorbeikomme, sehe ich da noch immer die Schubkarre und die Maurerkelle stehen, grad so, als wärem die Bauarbeiter nur mal rasch zum Znüni gegangen und würden gleich weitermachen. Arbeiter, die tatsächlich an dem Haus weiterbauen, hab ich dort hingegen noch nie gesehen.

Ganz offensichtlich wohnt hier also nicht jemand von der Gemütsverfassung der Fischer-Frau, die immer was Besseres will, sondern ein Nicht-Fischer, der sich so ans eigene Wohnprovisorium gewöhnt hat, dass er es schon gar nicht mehr als solches erkennt.

Was mal als Übergangslösung gebastelt wurde, wird im Lauf der Jahre zum Normalzustand und damit für die eigenen Augen unsichtbar.

Doch wer nun den Kopf über solches Verhalten schüttelt, sollte sich an der Nase nehmen und mal in den eigenen vier Wänden herumschauen, ob wir das nicht auch von uns kennen: Das fängt bei der alten Klassentelefonliste am Kühlschrank an, die schon längst nicht mehr aktuell ist, und geht über den Duschvorhang, der nur noch an der halben Anzahl nötiger Ringe hängt, bis zum Kleidertrockner und dem Staubsauger, dessen Einzelteile allein mittels vergilbter Kleberli zusammengehalten werden.

Was mal als Übergangslösung gebastelt wurde, wird im Lauf der Jahre zum Normalzustand und damit für die eigenen Augen unsichtbar. Spätestens aber wenn mal Besuch kommt und dieser verwundert den Kleberli-Staubsauger betrachtet, fällt einem peinlich wieder auf, was eigentlich schon längst hätte ersetzt werden sollen. Vielleicht sollte ich also einfach mal bei dem Haus im Quartier der Eltern vorbeigehen, klingeln und mich vorstellen: «Grüezi, ich bin gekommen, damit Sie endlich Ihr Haus fertig bauen.»

