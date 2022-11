Ihre Klienten sind 1 Milliarde wert – Vom Phantom zur mächtigsten Frau im Fussball Rafaela Pimenta war die unbekannte Anwältin hinter dem einflussreichen Spielerberater Mino Raiola. Als er stirbt, versuchen ihre Rivalen, sie aus dem Markt zu drängen. Vergebens. Dominic Wuillemin

Im Zentrum der Macht im Fussball: Rafaela Pimenta vor Leibchen ihrer Klienten mit persönlicher Widmung. Foto: Rebecca Marshall

Die mächtigste Frau im Fussball. Das bestgehütete Geheimnis des Sports. Die härteste Verhandlerin. Vielleicht auch die am meisten unterschätzte. So wird Rafaela Pimenta beschrieben. Und geschieht das in Superlativen, ist das insofern passend, als sie die Nachfolgerin von Mino Raiola ist – bis zu seinem Tod Ende April einer der einflussreichsten, prominentesten und berüchtigtsten Spielerberater.