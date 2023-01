Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Vom Rosthaufen zum Grossen Bären Nach nur knapp 50 Jahren Schulbetrieb musste das Schulhaus Wallrüti – auch «Rosthaufen» genannt – durch einen Neubau ersetzt werden. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Schulhaus Wallrüti kurz nach der Fertigstellung 1973. Eines von über 70‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Hans Häberli / Bildarchiv.winterthur.ch

Als in den 1950er-Jahren in Oberwinterthur die Bevölkerung stark anwuchs, plante die Stadt Winterthur nördlich des Schwimmbads an der Guggenbühlstrasse ein neues Schulhaus.

Den Wettbewerb für den Bau gewann 1963 das Projekt mit dem Namen «Lino» der Architekten Heinrich Irion und Dieter Egli. Es setzte sich gegen 49 Entwürfe durch und zeichnete sich durch die damaligen Ideale des modernen Schulhausbaus aus. Auch die Konstruktion, ein Stahlbauskelett mit einer Fassade aus Corten-Stahlblech, war für diese Zeit typisch.

1971 wurde mit dem Bau begonnen, und 1973 konnten die ersten Klassenzimmer bezogen werden. Die Turnhallen liessen noch einige Zeit auf sich warten, und auch die Fassade gab zu reden. Man fragte sich, ob man sich je an ihren rostigen Anblick gewöhnen würde.

Die Fassade sollte nämlich unter dem Einfluss der Witterung zu einer Art Schutzschicht korrodieren und damit die darunterliegenden Stahlgerüste schützen. Der Plan ging aber aufgrund des feuchten Klimas nicht auf, und das Gebäude rostete unter der Fassade weiter.

2008 war klar, dass eine Sanierung des Gebäudes nicht mehr möglich ist. Der Stadtrat gab einen Ersatzneubau in Auftrag, und die Winterthurer Bevölkerung nahm 2019 den Kredit in einer Volksabstimmung an. Im August 2022 konnte das neue Schulhaus Walllrüti, der «Grosse Bär», bezogen werden.

