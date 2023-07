Sänger aus Winterthur – Vom Rychenberg-Musical an die Berliner Staatsoper Der 26-jährige Countertenor Elmar Hauser singt gerade zwei Wochen lang an der Berliner Staatsoper. Entdeckt wurde er bei einem Musical am Gymnasium Rychenberg. Helmut Dworschak

Elmar Hauser als Michael (Mitte) in der Kammeroper «Thomas» von Georg Friedrich Haas. Foto: Gianmarco Bresadola

Elmar Hauser ist Countertenor. Er singt in einer hohen Stimmlage, in der sonst Frauen singen. Das geht dank Kopfstimme – ein anderer Name dafür ist Falsett. Dabei «rutscht» die Stimme aus dem Körper nach oben. Countertenöre sind heute in der Klassik eher die Ausnahme. Häufig begegnet man der hohen Lage hingegen in der Popmusik: bei Michael Jackson etwa, aber auch bei zahlreichen Indie-Popbands. Gejodelt wird ebenfalls mit der Kopfstimme.