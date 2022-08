Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Vom Schlachthaus zum Kino Der Schlachthof in Winterthur wechselte mehrmals seinen Standort. Unter anderem hat das mit einer Bestimmung betreffend den Anschluss ans Schienennetz zu tun. Karin Briner

Abbruch des alten Schlachthauses an der Technikumstrasse, 1947. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Von 1614 bis 1833 wurde in Winterthur an der Metzgasse / Ecke Steinbergasse geschlachtet und Fleisch verkauft. Im Zuge der Modernisierung der Stadt, die mit der Aufschüttung der Stadtgräben und dem Abriss der Stadttore begann, störten sich die Anwohner und Anwohnerinnen Anfang des 19. Jahrhunderts zunehmend am Schlachthaus mitten in der Stadt. Der Ruf nach einem modernen Gebäude am Stadtrand wurde laut und in der Folge wurde 1833 ein neues Schlachthaus an der Technikumstrasse gebaut.

Vom Kriegsausbruch gestoppt

Rund siebzig Jahre später als der Regierungsrat 1910 eine neue Verordnung aufstellte, die verlangte, dass ausländisches Schlachtvieh nur eingeführt werden darf, wenn der Schlachthof über einen direkten Anschluss an die Eisenbahn verfügt, musste für das Schlachthaus ein neuer Standort gesucht werden. Dabei wurde auch über die Aufhebung der privaten und der Gemeindeschlachthöfe der Vorortsgemeinden diskutiert. 1914 fiel die Wahl auf den Oberen Deutweg. Der Ausbruch des 1. Weltkrieges stoppte das Vorhaben jedoch, und die Suche nach einem geeigneten Standort wurde erst nach der Stadtvereinigung 1922 wieder aufgenommen.

Einige Jahre später entschied die Stadt sich für den Standort Nägelsee in Töss. Nach der Inbetriebnahme des neuen Schlachthofes Nägelsee wurde 1946 mit dem Abbruch des alten Schlachthauses an der Technikumstrasse begonnen. An seiner Stelle wurden 1947 Geschäftshäuser und das Kino Palace gebaut, welche noch heute aufgrund ihrer auf Pfeilern gebauten Arkaden auffallen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.