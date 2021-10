Gastronomie im Weinland – Das Restaurant mit der besten Fernsicht hat einen neuen Besitzer Bruno Greuter ist der neue Gastgeber im Restaurant Guggere in Benken. Er bringt eine traditionsreiche Süssspeise zurück auf den Tisch des beliebten Weinländer Ausflugsziels. Roland Müller

Das neue Guggere-Team um Bruno Greuter (stehend). Foto: Roland Müller

Rund zehn Jahre lang hat Bruno Greuter als Geschäftsführer das Schloss Laufen am Rheinfall geleitet. Dies im Auftrag der SV Group, einer Schweizer Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe. Seit dem 1. Oktober ist er nun Gastgeber in seinem eigenen Restaurant. Er hat die Guggere oberhalb von Benken gekauft. Besonders der Garten mit – bei guter Fernsicht – Ausblick bis in die grosse Alpenwelt macht das Lokal zu einem beliebten Ausflugsziel.

Greuter hat am Konzept der Vorgänger Änderungen vorgenommen: «Wir heben die Selbstbedienung wieder auf und wollen alle unsere Gäste bedienen.» Auch beim Angebot aus der Küche sind Anpassungen vorgenommen worden. «Wir setzen auf eine traditionelle, bodenständige Schweizer Küche», sagt Greuter. Im Angebot hat er auch einheimische Weine. Nach 13 Jahren kehrt ausserdem eine süsse Spezialität zurück. «Es gibt wieder die legendären, damals von Pächter Werner Trüeb selbst gemachten, langen Nussstangen.»