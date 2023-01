Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Vom Schützenhaus zum Kindergarten Der Kindergarten Schützenstrasse, der kurz vor Weihnachten niedergebrannt ist, hatte eine bewegte Geschichte. Karin Briner

Kindergarten Schützenwiese im ehemaligen Schützenhaus, 1950er-Jahre. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Otto Engler / bildarchiv.winterthur.ch

1592 bekam die «Gesellschaft der Feuerschützen», ergänzend zu ihrem Schiessstand beim Nägelitor, dort, wo heute der Stadthaus-Springbrunnen steht, ein eigenes Schützenhaus. 1739 wurde das einfache Häuschen auf dem heutigen Pausenplatz des Altstadtschulhauses durch einen repräsentativen dreigeschossigen Bau ersetzt.

Dass unmittelbar vor den Toren der Stadt Schiessübungen durchgeführt wurden, war für die Bevölkerung nicht ungefährlich, immer wieder gab es Unfälle. Nachdem 1830 eine Frau in ihrer Küche fast von einer Kugel getroffen worden war, verfügte der Rat über ein Schiessverbot. Er wollte, dass die Schützen von nun an am Brühlberg trainieren würden.

Nach einigem Hin und Her wurde beschlossen, das Schützenhaus und den Schiessstand auf die Spitalmühlewiese (heute: Schützenstrasse 15) zu verlegen. Da ein Neubau zu teuer gewesen wäre, wurde stattdessen das alte Schützenhaus beim Nägelitor 1837 abgebaut und an der Schützenstrasse als zweigeschossiger klassizistischer Satteldachbau wieder aufgebaut.

Bis 1869 diente das Haus, das der Stadt gehörte, den Schützen für Versammlungen. Nach ihrem Auszug 1870 wurde es zeitweise von der Stadt als Krankenlager und dann als Wohnhaus genutzt. 1937 zog der Kindergarten Neuwiesen respektive Schützenwiese ein, den bis zum Grossbrand kurz vor Weihnachten 2022 sechzig Kinder besuchten.

