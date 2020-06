Erfolgreiches Manöver im Weltraum Spacex-Mission dockt an Internationaler Raumstation an

Die beiden amerikanischen Astronauten sind am Ziel: Rund 19 Stunden nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral hat ihre Kapsel in etwa 400 Kilometern Höhe über der Erde an der ISS angedockt.