Neun Zuzüge beim FC Töss – Vom Steinacker auf den Reitplatz Der in der 2. Liga abstiegsgefährdete FC Töss hat neun Zuzüge bekannt gegeben. Vier Spieler kommen direkt vom Ligakonkurrenten Phönix Seen. Urs Kindhauser

Francesco Cirillo (links) und Blerton Dauti sind zwei von insgesamt rund einem Dutzend ehemaligen Phönix-Spielern, die nun beim FC Töss sind. Foto: Enzo Lopardo

Am 21. Mai kommt es auf dem Tössemer Reitplatz zum 2.-Liga-Derby zwischen dem FC Töss und dem FC Phönix Seen. Da wird Pfeffer drin sein. Denn nach jetzigem Stand werden dann bei Töss rund ein Dutzend Spieler im Kader stehen, die ein Jahr vorher noch auf dem Seemer Steinacker für Phönix im Einsatz waren. Das ist die Folge der jüngsten Entwicklung in den beiden Winterthurer Clubs, deren Höhepunkt bislang der Rücktritt von 15 Kaderspielern beim FC Töss kurz vor Ende der Vorrunde gewesen ist.