Filmemacher aus Winterthur – Vom Studium direkt ans Festival Eben hat er noch studiert. Nun kann Matthias Sahli seinen Kurzfilm «Der Molchkongress» am Filmfestival Locarno zeigen. Helmut Dworschak

Filmemacher Matthias Sahli in seinem Arbeitsraum. Foto: Madeleine Schoder

Eine Studentenwohnung in einem über hundertjährigen Stefanini-Haus in Töss. Der märchenhafte Garten wuchert, die Äpfel fallen vom Baum und bleiben liegen, ein Strauch rankt sich um das Gartentor. Hier wird gelebt, Aufräumen hat nicht erste Priorität. Es passt, dass in dieser Umgebung ein Film ausgedacht wurde, in dem es um die ökologische Krise geht.