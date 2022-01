Wahlen in Winterthur – Vom Waldspielgrüppli auf die Gemeinderatsliste Katja Hager und Nils Matter kennen sich aus frühster Kindheit. Dann verloren sie sich aus den Augen und treten jetzt beide bei den Gemeinderatswahlen an. Ein Wiedersehen im Kafisatz. Deborah von Wartburg

Katja Hager tritt an den Gemeinderatswahlen auf der SP-Liste und Nils Matter für die FDP an. Als Kinder spielten sie zusammen im Wald. Foto: Marc Dahinden

Katja Hager und Nils Matter sind 23 Jahre alt. Beide treten im Februar zur Wahl für einen Sitz im Winterthurer Stadtparlament an. Sie für die SP, er für die FDP. Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Matter wartet schon im Kafisatz, seine Haare hat er mit Gel zurückgekämmt, am Handgelenk trägt er eine Smartwatch. Hager kommt mit dem Velo, an ihrer Handtasche steckt ein Frauenstreik-Pin. Dies ist das erste Treffen seit vielen Jahren.