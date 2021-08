«Tom & Jerry»-Film – Vom Zeitgeist niedergeknüppelt Die Zeichentrickshow «Tom & Jerry» kommt ins Kino – ein harmloses Update der beiden legendären Rabauken. Meinung Philippe Zweifel

Fast schon ein philosophisches Konzept: Katze jagt Maus, vergeblich. Bild: PD

Im Starkstrom verbrutzelt, in die Luft gesprengt, in einen Heizkörper geworfen – um danach als wandelnde Ziehharmonika durchs Bild zu wanken: Kater Tom aus «Tom & Jerry» erlitt in den 80 Jahren seines Bestehens so ziemlich jede körperliche Unbill, die man sich ausdenken kann. Sehr zur Freude des TV-Publikums; die insgesamt 161 «Tom & Jerry»-Episoden begeistern weltweit jede neue Generation von Kindern. Sie sind ausserdem eine der wenigen Kindersendungen, die auch Erwachsene ohne Gähnattacken anschauen können.

Nun ist ein Kinofilm mit den ewigen Kontrahenten angelaufen, der alles falsch macht, was man falsch machen kann: ein hanebüchener Plot, mit realen Menschen – Tom und Jerry verkommen zu animierten Nebenfiguren. Die Besetzung ist divers, eine der Figuren ist queer.