Reportage aus dem Matterhorngebiet – Vom Zermatt direkt Richtung Mailand – die neue Seilbahn machts möglich Hier rüstet man sich für die schneearme Zukunft: Auf über 3000 Metern können Touristen in Zermatt die Alpen nun das ganze Jahr per Gondel überqueren. Christopher Gilb

Sie verbindet die Schweiz und Italien: Eine neue Seilbahn führt von fast 4000 Metern in der Schweiz zum auf 3479 Meter gelegenen Testa Grigia in Italien. Foto: Dominic Steinmann

«Wissen Sie, Zermatt hat bei internationalen Gästen ein Problem», sagt Markus Hasler. Der Zermatter Bergbahnchef meint damit die Lage des Walliser Feriendorfs – abgelegen am Ende eines Tals. Wer als Tourist auf Europareise in Zürich oder München landet, der besichtigt zwar das Jungfraujoch im Berner Oberland oder den Titlis in der Zentralschweiz, das Matterhorn aber ist meist zu weit weg.