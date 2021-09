Ausgehtipps fürs Wochenende – Von akrobatisch bis sehnsüchtig Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Kunterbuntes Artistenensemble

Der Circus Monti mit der neuen Inszenierung «Cirque je t’aime». Foto: pd

Das neue Programm vom Circus Monti ist ein Mosaik aus artistischem Spektakel, visueller Inszenierung und musikalischem Genuss für alle Sinne. Ein Aufruf, die eigene Träume zu verwirklichen und an sich selbst zu glauben.

Circus Monti: Donnerstag, 9.9., 14 Uhr, Freitag, 10.9., 20 Uhr, Samstag, 11.9., 15 und 20 Uhr,Sonntag, 12.9., 14 Uhr. Teuchelweiher, Winterthur. www.circus-monti.ch.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Lange Nacht der Kurzfilme

Lokale Premiere: «A Brief Appearance of Neon» von Matthias Sahli und Immanuel Esser. Foto: pd

Eröffnet wird die lange Nacht des kurzen Films mit der lokalen Premiere «A Brief Appearance of Neon». Der Dokumentarfilm gibt auf ästhetische Weise Einblick in eine etwas absurde Sporttradition.

Kurzfilmnacht: Premiere: Freitag, 10. September, 20.30 Uhr, Kino Kiwi, Winterthur. Info: www.kurzfilmnacht.ch und www.kurzfilmtage.ch (bis 12. September).

Theater mit Musik

Zwei Frauen treffen sich jeden Tag auf einer Bank. Foto: pd

«Die Bank» ist die Geschichte zweier Frauen in ihrer Sehnsucht nach Nähe und in ihrer Angst, diese gefunden zu haben. Anna Trauffer verwebt mit Kontrabass und Stimme Gesagtes mit Unsagbarem.

Open-Air-Theater: Sa/So, 11./12. September, 18.30 Uhr,

Bar ab 17.30 Uhr, Zeughausareal, Winterthur. www.kulturfutur.ch.

Servierte Kleinkunsthäppchen

Die 14. KleinKunstRallye ist wieder am Start. Foto: Milad Ahmadvand

Auf drei unterschiedlichen Touren werden Kulturinteressierte zu den Bühnen der Stadt geführt. Die Runden werden von Persönlichkeiten aus der lokalen Kultur- und Politszene begleitet.

KleinKunstRallye: Samstag, 11. September, Touren: 10 und 13.10 Uhr. 16 Uhr mit Velo.

Start am Grabenplatz in Winterthur. Info: www.kleinkunstrallye.ch.

Intensiv und explosiv

Café del Mundo: Mit Jan Pascal und Alexander Kilian. Foto: pd

Zwei preisgekrönte Ausnahmemusiker, die ihre Passion, die moderne Flamenco-Gitarre, leben. Die beiden sind gegensätzlich wie Wasser und Feuer und ergänzen sich dadurch zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau.

Konzert: Samstag, 11. September, 20 Uhr,

Theater Alti Fabrik, Flaach. Reservation: www.altifabrik.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.