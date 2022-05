Neue Ausstellung in Dättlikon – Von Bäumen, die mittels Pilzen kommunizieren Seit Anfang Mai ist im Ortsmuseum der Gemeinden Pfungen und Dättlikon eine neue Wechselausstellung zum Thema Wald zu sehen. Fabienne Grimm

Die Museumsleiterinnen des Ortsmuseums von Dättlikon und Pfungen, Beatrice Scherer (links) und Christine Köchli Strati. Foto: Roger Hofstetter

«Das ist eigentlich wie eine Internetleitung», sagt Beatrice Scherer, Co-Leiterin des Ortsmuseums der Gemeinden Dättlikon und Pfungen. Sie meint damit das Pilzgeflecht, das die Feinwurzeln von Bäumen in unseren Wäldern mit einem dichten Fadengeflecht überzieht. Von dieser Verbindung profitieren nicht nur die Pilze, indem sie so an Kohlenhydrate in Form von Zucker kommen, sondern auch die Bäume: Über die Pilze erhalten sie Wasser und Nährstoffe wie Phosphate und Stickstoff aus dem Boden.

Doch nicht nur das: Über das Pilznetzwerk – auch «Wood Wide Web» genannt – können die Bäume miteinander kommunizieren. Sie tauschen Botenmoleküle aus und können sich so sogar vor Schädlingen warnen. Das grösste Netzwerk dieser Art befindet sich im Bundesstaat Oregon in den Vereinigten Staaten. Der sogenannte Hallimasch, ein Pilz, überzieht eine Fläche von neun Quadratkilometern. «Das ist so gross wie die Fläche von Dättlikon und Pfungen», sagt Scherer.

Kleines Budget

Diese und viele andere spannende Eigenheiten unserer Wälder erfahren Besucherinnen und Besucher in der neuen Wechselausstellung «Wunder-Welt-Wald.komm» im Wohn- und Ortsmuseum Dättlikon und Pfungen. Seit Anfang Mai ist sie im fast 300 Jahre alten Doppelbauernhaus mitten im Dättliker Dorfkern zu sehen. Ziel sei es, Besuchende für Wälder und ihren Schutz zu sensibilisieren. «Und zwar ohne Zeigefinger», wie Christine Köchli Strati, die das Museum gemeinsam mit Scherer leitet, sagt.

Damit das klappt, mussten die beiden Frauen kreativ werden und vieles selbst auf die Beine stellen. Denn das Budget für die jährliche Wechselausstellung fällt mit 3000 bis 5000 Franken vergleichsweise gering aus. Ausstellungsstücke wie verschiedene Holzarten haben die beiden im Verlauf der letzten Monate auf Spaziergängen gesammelt, den Wald aus ausrangierten Christbäumen eigens in Szene gesetzt. Unterstützung erhielten die beiden von Naturschutzorganisationen wie Birdlife, Pro Natura oder dem Pilzverein Winterthur.

Bildstrecke : Für einen «Schauwald» haben Köchli Strati und Scherer «pensionierte» Christbäume im Museum ausgestellt. Foto: Roger Hofstetter Vögel, Füchse, Käfer – sie allen gehören zur Lebensgemeinschaft Wald. Foto: Roger Hofstetter Ein Teil der Ausstellung widmet sich Berufen, die mit Holz arbeiten. Foto: Roger Hofstetter 1 / 5

«Wichtig war für uns, dass man sich in der Ausstellung nicht nur Dinge anschauen, sondern auch selbst etwas machen kann», sagt Köchli Strati. Besuchende können beispielsweise an verschiedenen Holzdüften riechen und dann raten, von welcher Sorte der Duft stammt. Oder unter einer Lupe die Anzahl Borkenkäfer zählen, die es braucht, um einen Baum zu zerstören. «200 reichen bereits aus», sagt Scherer.

Im Rahmen der Ausstellung bietet das Museum auch verschiedene Events an. So findet am 4. Juni ein Kindertag statt. «Dann basteln wir gemeinsam mit der Kindern Kuckuckspfeifen und Eulenbilder aus Holz.» Ausserdem bestehe die Möglichkeit, Führungen zu buchen.

Das Wohn- und Ortsmuseum Dättlikon und Pfungen wurde 1991 eröffnet. Das Bauernhaus wurde 1727 erbaut. Foto: Roger Hofstetter

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

