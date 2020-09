Brunnenlandschaft Winterthur – Von Brunnen zu Brunnen, um ein Luxusgut zu feiern Fast dreihundert Lauf- und Zierbrunnen in der Stadt liefern erstklassiges Trinkwasser ohne Ende. Eine Veltemerin

will dafür Bewusstsein schaffen und sucht Mitwirkende. David Herter

Die öffentlichen Brunnen der Stadt sind Trinkwasserspender, … Foto: Andreas Blatter

Die Idee kam beim vielen Händewaschen. Wegen des Coronavirus stand Sophia Schellenberg öfter am Lavabo und stellte das Wasser an. Dabei wurde ihr wieder bewusst, was für ein wertvolles Gut da aus dem Hahn rinnt. «Ich und mein Mann lebten lange im Ausland, in Afrika und Asien», sagt sie. Dort war Wasser oft knapp und Trinkwasser noch viel knapper.