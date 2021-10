Ausgehtipps fürs Wochenende – Von chaotisch bis literarisch Fünf Tipps aus der Redaktion für das Wochenende in Winterthur und der Region. Heidrun Pschorn

Mosaik der Klänge

Trio Pegasus: Emanuel Krucker, Paolo D’Angelo und Karin Keiser-Mazenauer. Foto: pd

Wie bunte Steinchen in einem Mosaik fügen sich die verschiedensten Klänge und Musikstile beim

Trio zu einem harmonischen Ganzen. Auch im neuen Programm werden die klanglichen Möglichkeiten aller Instrumente voll ausgeschöpft.

Konzert: Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr,

Reformierte Kirche St. Arbogast, Hohlandstrasse 5, Winterthur. www.triopegasus.ch.

Immer wieder dieses Chaos

Wie siehts denn hier aus?!: Was wäre, wenn die Dinge selbst ein Wörtchen mitzureden hätten? Foto: pd

Beim Erforschen all dieser Fragen sind kleine Geschichten entstanden über Zugehörigkeit, Abschied, Freundschaft, über die Freude am Chaos und die Lust am Ordnen.

Figurentheater mit Heidrun Warmuth ab 4 Jahren: Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag,

21./22./23./24.10., 14.30 Uhr, Marktgasse 25, Winterthur. www.figurentheater-winterthur.ch.

75-Jahr-Jubiläum

Winterthurer Eisenbahn-Amateure: Grosse Jubiläumsausstellung. Foto: tru

In der Jubiläumsausstellung werden nebst beiden ortsfesten Anlagen im Keller auch drei grosse Modulanlagen in der Turnhalle des Schulhauses zur Schau stehen. Kinder dürfen gerne hinter den Stellpulten unter Anleitung der Mitglieder mitwirken.

Ausstellung: Samstag, 23. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Sonntag, 24. Oktober 10 bis 16 Uhr,

Schulhaus Hegifeld, Hobelwerkweg 8, Winterthur. www.wea-winterthur.ch.

Gedankenspiele

«Hätte hätte Fahrradkette»: Ein literarisch-musikalischer Abend im Konjunktiv. Foto: pd

«Hätte hätte Fahrradkette» ist eine höfliche Einladung ans Publikum, sich auf Gedankenspiele einzulassen, die in Theaterszenen, Gedichten, Songs und Liedern, Anekdoten und Monologen präsentiert werden.

Theater: Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, Samstag, 23. Oktober, 18 Uhr (Vorstellungen bis 25.10.21),

Theater Ariane, Pflanzenschulstrasse 12, Winterthur. www.theaterariane.ch.

Musizieren und Wandern

Capella Itineris: Geben einen originalgetreuen Einblick in die Musik des 17. Jahrhunderts. Foto: pd

Capella Itineris wurde 2016 mit der Idee gegründet, zwei Leidenschaften der Mitglieder zu vereinen: das Musizieren und das Wandern. So organisiert das Ensemble jedes Jahr eine Wanderreise und gibt dabei Konzerte.

Konzert: Sonntag, 24. Oktober, 19.15 Uhr,

Kirche Andelfingen. www.konzertverein.ch.

