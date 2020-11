Rückblick auf die Ära Brüngger – Von Cupsiegen, verpassten Meistertiteln und einer fast einmaligen Konstanz Eine Ära geht zu Ende, die in den letzten Jahren im Schweizer Handball nur vergleichbar ist mit jener von Martin Rubin, der nächsten Sommer nach genau 14 Saisons bei Wacker Thun zum BSV Bern wechselt. Urs Stanger

Adrian Brüngger im März 2007 nach seinem Einstieg als Pfadis NLA-Trainer. Heinz Diener

Am 21. Februar 2007 stand Brüngger, ehemaliger NLA-Spieler bei Pfadi und den Kadetten Schaffhausen, zum ersten Mal als Trainer der Winterthurer NLA-Handballer in der Eulachhalle. Der Club hatte für die Nachfolge von Peter Bruppacher, dem früheren Meister- und Nationaltrainer, eine interne Lösung gewählt. Brüngger, zuvor Trainer von Pfadis U-21, erhielt ein Mandat bis Saisonende. Im Sommer 2007 wurde er Assistent von Markus Baur, der als deutscher Weltmeister-Captain in Winterthur seine Karriere als (Spieler-)Trainer startete. Baur zog bereits Ende Jahr zum Bundesligisten Lemgo weiter, und Brüngger übernahm per 2008 die Verantwortung. Zwischen Januar 2010 und April 2013 war er im Doppelmandant auch Geschäftsführer des Vereins.