Frauen und Hormone – Wie Sportlerinnen über den Zyklus ihre Fitness steigern Das zyklusgesteuerte Training wird im Schweizer Spitzensport zum Thema. Geprägt hat es Adrian Rothenbühler, der Trainer des Jahres. Er beantwortet zentrale Fragen. Christian Brüngger

Adrian Rothenbühler, Trainer des Jahres 2019, mit seiner Athletin – und Sportlerin des Jahres 2019: Mujinga Kambundji. Ennio Leanza (Keystone)

Sie gelten in der Schweiz als Pionier bezüglich Frauencoaching. Woher stammt Ihr Ruf? Ich trainiere schlicht viele Frauen. Zudem arbeite ich im Bundesamt für Sport in der Trainerausbildung. In diesem Zusammenhang ist das Thema zwingend. Alles zusammen führt dazu, dass ich ein bisschen prominenter wahrgenommen werde als andere Trainer.

Sind die Unterschiede bezüglich Trainingsreizen zwischen den Geschlechtern wirklich so gross? Auf die Physiologie bezogen schon. Hinzu kommt: Alle Trainingskonzepte wurden von Männern für Männer entwickelt. Um das Problem an einem Aspekt festzumachen: Die hormonelle Situation von Frau und Mann ist sehr verschieden. Gerade bezüglich Kraft hat das enorme Auswirkungen. Zugleich muss man aufpassen, dass man nicht in die immer gleichen Klischees verfällt à la: Mit Frauen muss man ständig reden, Männer machen einfach.

Was haben Sie in den Jahren als Frauentrainer gelernt? Ist das Vertrauensverhältnis zwischen mir und der Athletin einmal aufgebaut, ist sie leistungsfähiger als ein Athlet. Mich dünkt, dass Athleten wankelmütiger sind und nicht derart durchs Feuer gehen wie Frauen. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass Frauen mehr als Männer trainieren müssen.

Warum? Das hat mit der hormonellen Situation zu tun. Gerade in den Kraftbereich müssen Frauen mehr investieren, um Kraft aufzubauen und sie zu erhalten. Bezüglich Ausdauer sind die Unterschiede kleiner.

Sie haben den zyklusgesteuerten Trainingsansatz in der Schweiz geprägt: Coach und Athletin versuchen, anhand der hormonellen Veränderungen das Training zu steuern. Wer eignet sich für diesen Ansatz? Ich rede in diesem Zusammenhang immer von drei Stufen. Stufe 1: Coach und Athletin sprechen über das Thema Monatszyklus und Verhütung. Stufe 2: Der Coach geht bei der Trainingsplanung auf mögliche Beschwerden wie Rückenschmerzen während der Monatsblutung ein. Das Training wird entsprechend angepasst und ist beschwerdeorientiert. Ergo braucht es einen steten Austausch zum Thema.

Und Stufe 3? Man nutzt darüber hinaus die verschiedenen Hormonsituationen aus, um mittels spezifischer Trainings entsprechende Leistungszuwächse zu erzielen. Stufe 3 ist Highend. Wenn ich alles andere optimiert habe, kann dieser Ansatz hinzukommen – mit einer Einschränkung.

Welcher? Der Ansatz wirkt nur, wenn eine Athletin nicht hormonell verhütet. Andernfalls ist der Hormonspiegel relativ konstant. Alles zusammen führt dazu, dass bloss sehr wenige Athletinnen für ein zyklusgesteuertes Training infrage kommen. Zumal eine hormonelle Verhütung für eine Athletin praktisch sein kann – Wettkämpfe sind besser planbar, oder die erwähnten körperlichen Folgen einer Monatsblutung sind geringer.

Adrian Rothenbühler Infos einblenden Der 47-jährige Berner ist Trainerausbildner am Bundesamt für Sport in Magglingen. Der einstige Zehnkämpfer war Nationaltrainer Mehrkampf und Leiter des Leistungszentrums Bern/Magglingen von Swiss Athletics. Rothenbühler coacht viele Schweizer Topleichtathletinnen, darunter Mujinga Kambundji. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. (cb)

Leitet sich daraus ab, dass der Ansatz vor allem für ältere, austrainierte Athletinnen geeignet ist? Im Prinzip ja. Entscheidend ist auch die Lebenssituation: Eine Athletin, die in einer langen Partnerschaft lebt, ist vielleicht eher bereit, auf eine hormonelle Verhütung zu verzichten. Oder sie will schlicht keine Chemie mehr schlucken. Aber gerade eine junge Athletin verhütet oft gern, weil es ihrem Lebensmodell entspricht. Da geht es vielmehr darum, das richtige Verhütungsmittel zu finden. Die Nuancen sind gross, entsprechend wirkt sich die Wahl aus.

Was raten Sie? Die Pillen haben unterschiedliche Wirkstoffe – und nicht jede Frau verträgt die gleiche Pille gleich gut. Wer als Topathletin zur Frauenärztin geht, muss folglich diejenige Pille suchen, die am verträglichsten für sie ist und zugleich ihr Leistungsvermögen am wenigsten beeinträchtigt.

Was können unerwünschte Nebenwirkungen sein? Wassereinlagerungen oder eine Einnivellierung der hormonellen Situation, die sich auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Darum sollten Trainer und Athletin früh in der Zusammenarbeit diskutieren: Ist beispielsweise eine Spirale sinnvoller als eine Pille, weil sie weniger Hormone abgibt? Solche Diskussionen können nicht alle Frauenärzte mit einer Athletin allein führen, auch weil das sehr spezifisch ist. Da braucht es einen kompetenten Trainer, eine kompetente Trainerin mit dazu.

Wie viel Leistung lässt sich mit dem Ansatz herausholen? Weniger als betreffend Wohlbefinden, auch wenn sich dieser Aspekt schlecht messen lässt. Aber Ziel ist ja, harmonischer auf den Frauenkörper einzugehen. Darum ist meine Antwort auf diese Frage für viele Trainer und Athletinnen enttäuschend, weil ich stets sage: Wie viel Leistung sich gewinnen lässt, ist unklar.

Vor dem Eisprung forciert man beim zyklusorientierten Training die Krafteinheiten. Warum? Das hängt im Wesentlichen mit zwei Hormonen zusammen: Östrogen und Progesteron. Progesteron ist das Weichmacherhormon, bereitet Frauen auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Die Gewebsteile werden weicher, was eine Instabilität und damit das Verletzungsrisiko erhöhen kann. Die hormonelle Situation vor dem Einsprung – Östrogen hoch, Progesteron tief – begünstigt eine Anpassung auf Krafttrainingsreize. Somit werden diese Reize primär in diesem Zeitraum gesetzt. Folglich bringt es nach dem Eisprung beim zyklusorientierten Training wenig, stark in Kraft zu investieren.

Wenn Sie eine Frau neu coachen, sprechen Sie das Thema sofort an? Nein. Erst einmal trainieren wir – und bauen ein Vertrauensverhältnis auf. Das braucht Fingerspitzengefühl und eine klare Rollenteilung. Ich als Trainer frage: Was will die Athletin? Sie steht im Zentrum. Ich als Trainer bin nur Begleiter auf Zeit. Vertrauen aufbauen bedeutet auch, nicht zu vergessen. Sich also erinnern, wann eine Athletin was sagte, und das Angesprochene wieder aufnehmen.

Zuhören allein reicht also nicht? Nein. Dieses Eingehen auf den anderen scheint mir für Athletinnen viel wichtiger zu sein als für Athleten. Stimmt dann auch noch das Leistungslevel, gehe ich auf die Athletin bezüglich Zyklus zu, wenn sie mir nicht zuvorgekommen ist.

Fiel Ihnen der Austausch immer leicht? Sie sind ein Mann, die Athletin ist viel jünger, das Thema sehr persönlich. Ich überlege mir gut, wann und wie ich das Thema anspreche. Vor allem muss man respektieren, wenn eine Athletin das Thema als zu privat einstuft und nicht darüber reden will. Ich versuche einfach, unverkrampft damit umzugehen – wie früher, als ich in meiner Lehrertätigkeit auch Sexualkunde unterrichtete.

Wie muss man sich den Austausch vorstellen? Berichtet Ihnen die Athletin täglich, was ihr Zyklus macht? Viele Athletinnen benutzen eine App, die ihren Zyklus berechnet. Die letzte meiner Athletinnen, die zyklusgesteuert trainierte, teilte die App mit mir. In bestimmten Apps kann man auch die Beschwerden eintragen. So erhalte ich als Trainer weitere Informationen, um das Training entsprechend abstimmen zu können.

Tauschen sich Ihre Athleten bezüglich Zyklus und Training aus? In meiner Gruppe schon. Die Jüngeren eher betreffend Verhütung. Dazu noch eine Anekdote, die mir mehrere Trainer erzählt haben, bislang aber nie wissenschaftlich hat erhärtet werden können: dass sich die Menstruationszyklen innerhalb eines Frauenteams angleichen, wenn sie länger in derselben Equipe trainieren.

Apropos Teamsport: Wenn dieses zyklusgesteuerte Training exakt auf jede Athletin angepasst ist, wie funktioniert der Ansatz bei Teamsportlerinnen? Diese trainieren oft in der Gruppe. Darum erreichen sie Stufe 3, also das Arbeiten mit den hormonellen Schwankungen, kaum je. Sie orientieren sich eher an Stufe 2 – passen das Training auf ihre Beschwerden an.