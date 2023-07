Das Thema beschäftigt im Wahljahr: Klimaaktivisten blockieren eine Autobahnausfahrt bei Zürich. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Wenn die Bürgerlichen im Herbst die Wahlen gewinnen wollen, dann müssen sie dafür sorgen, dass Max Voegtli bald seine Ferien in Mexiko abbricht und in die Schweiz zurückkehrt. Niemand, so zeigt das Wahlbarometer der SRG, vermag die Wähler der SVP und der FDP so zu ärgern wie die Klimakleber – und Voegtli, Mediensprecher von Renovate Switzerland, einem klimaaktivistischen NGO, ist der vielleicht berüchtigtste unter ihnen, weil er zuerst den Gotthard blockierte und sich danach per Flugzeug nach Mexiko in den Urlaub absetzte, um sich davon zu erholen. Wer das Klima rettet, bestimme ich. (Lesen Sie dazu: Umfrage zu Schweizer Wahlen – Grüne stürzen ab. SVP legt zu)